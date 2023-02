Zijn ouders stonden niet direct te springen toen Johan de groentewinkel overnam, nu is Uitgekookt een miljoenenbedrijf

Johan van Marle, directeur en eigenaar van Uitgekookt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Johan van Marle was 23 toen hij zijn ouders mededeelde dat hij hun zaak wilde overnemen. De kleine groentehandel in de binnenstad van Kampen was toen al zes generaties lang de trots van de familie, maar Van Marle had zo zijn eigen grootse ideeën over de toekomst van het bedrijf. Er volgden een paar ‘ongezellige dagen’ in het woonhuis achter de groentewinkel, totdat ma Van Marle het zwijgen doorbrak. Nu, ruim twintig jaar later, is Van Marle (46) ceo van een miljoenenbedrijf dat dagelijks maaltijden bezorgt aan duizenden huishoudens.

In zijn hagelnieuwe onderkomen lijkt intussen weinig nog te herinneren aan die tweehonderd jaar familiegeschiedenis. De binnenstad van Kampen is ingeruild voor een industrieterrein in IJsselmuiden. En het personeel mag dan voelen als familie, strikt biologisch gezien zijn veel van de driehonderd mensen die er rondlopen dat (voorzover bekend) niet. Toch is het familie-erfgoed nooit ver weg. ‘Want daar’, wijst Johan door het raam van zijn kantoor. ‘Dat is het weiland waar mijn overgrootouders, grootouders en vader groenten verbouwden.’

Het familie-erfgoed zit bovendien verstopt op de minder zichtbare plekken – in Johans dna, om maar wat te noemen. Dezelfde ondernemerszin die opa en oma Van Marle ooit op het idee bracht om de kool die zij verbouwden in te blikken, en die zijn ouders deed besluiten hun groenten panklaar gesneden aan te bieden (‘revolutionair voor die tijd’), moedigde ook Johan aan de volgende stap te zetten met de groentewinkel: de groenten bereiden tot een maaltijd.

Want hij had het aan het begin van dit millennium wel door: wil je als kleine groenteboer overleven in de wereld van de grote supermarkten, dan moet je je onderscheiden. ‘Als je dezelfde banaan of sinaasappel verkoopt als de supermarkt, gaan mensen wel naar die supermarkt’, aldus Johan. Natuurlijk, hij had kunnen inzetten op rodere appels of sappiger peren, maar hij zag in het supermarktschap waar meer winst te behalen was: de kant-en-klaarmaaltijden. ‘Ik zag die gekookte aardappelen liggen in een laagje water en dacht: dat kan beter.’

Dus bouwde hij een grote open keuken in de winkel en liet een chef er maaltijden bereiden om te verkopen. Toen de vraag kwam of hij ook aan bezorging deed, ging hij ook aan bezorging doen. Eerst alleen in Kampen, maar al snel ook in Zwolle. De maaltijdservice bleek een succes dat al snel te groot werd voor zijn groentewinkel. Dus trok hij zes jaar geleden naar het huidige pand op het industrieterrein in IJsselmuiden. De coronacrisis, die een onschuldig supermarktbezoek bombardeerde tot mogelijk superspreadevent, gaf zijn bezorgservice het volgende zetje.

Inmiddels verlaten dagelijks 25 tot 30 duizend maaltijden, van stamppot tot visstoof, het pand. Dat gebeurt via een inventief systeem dat al weet welke maaltijden de klant gaat bestellen nog voor hij dat heeft gedaan. Op basis van data over eerdere bestellingen weet het algoritme namelijk precies welke recepten op het menu van die week de ‘hardlopers’ zullen zijn (zalmlasagne en kippenstoof, bijvoorbeeld). Daarbij houdt het ook rekening met zaken als het weer (stamppot bij min -10 graden, maaltijdsalade bij plus 30 graden).

Dus als die bestelling wordt geplaatst, zijn de boodschappen al in huis (veelal gekocht bij Overijsselse telers) en kunnen de keukenbrigade en orderpickers direct aan de slag. Dat doen ze met militaire precisie. De een maakt een enorme pan pasta, de ander de saus. Vervolgens gaan de maaltijden richting het magazijn waar ze, keurig gerangschikt per postcode, door de negenhonderd bezorgers worden uitgereden van Texel tot aan Maastricht. ‘En het verbluffende is’, vertelt Van Marle met glimmende ogen, ‘het algoritme heeft het nooit mis, we hebben minder dan 1 procent food waste. Het is bijna eng.’

De afgelopen jaren zijn 360 recepten ontwikkeld waarvan er elke week 24 in wisselende samenstellingen worden aangeboden. Per maand komen er twee tot drie nieuwe recepten bij. Dat gebeurt bijvoorbeeld als marketing weer eens een nieuwe voedseltrend heeft ontdekt of de afdeling productontwikkeling aan de hand van de klantenbeoordelingen een ingeving krijgt. Alle ideeën worden eerst voorgelegd aan een team van chefs, ontwikkelaars en voedingsexperts en vervolgens geproefd door Johan. Vaak weet hij dan al: ‘voor dat koolhydraatarme gerecht zijn vast liefhebbers’ of ‘van deze stoof wordt iedereen happy’.

Nu Uitgekookt zo hard groeit, is de grootste uitdaging volgens Johan dat de doelgroep ook steeds groter wordt. ‘De vraag is dan: hoe ga je voor heel Nederland koken en zorg je dat het lekker blijft?’ De curry bijvoorbeeld, die moet authentiek zijn maar ook toegankelijk voor een breed publiek. Dat betekent dat sommigen ‘m te pittig zullen vinden en anderen niet pittig genoeg. En dan zijn er ook nog eens die wensen voor meer koolhydraatarme of plantaardige gerechten. Om met die smaken mee te groeien, maakt Johan zich op voor de volgende grote stap: dit najaar zal hij de omvang van zijn pand nog eens verdubbelen.

Inmiddels schuifelt hij zelf, zij het langzaam, richting de leeftijd die zijn ouders hadden toen hij hun bedrijf wilde overnemen. En jawel hoor, ook binnen de volgende generatie Van Marle staan twee kinderen klaar die wel wat zien in het ondernemerschap. Toch piekert hij er nog niet over het stuur uit handen te geven. ‘Het is volslagen onrealistisch dat iemand van 23 dit bedrijf zou kunnen leiden’, stelt hij. ‘Bovendien vind ik het zelf nog veel te leuk.’