Zijn meer werkende ouderen niet een betere oplossing voor de personeelsnood?

Misschien raken ouderen geïnspireerd door de 74-jarige Charles die 6 mei zijn proeftijd eindigt en officieel met zijn nieuwe baan begint.

Op die dag wordt hij gekroond tot Charles III, hoewel Nederlanders hem vast Karel III zullen mogen noemen, zoals de namen van zijn verre voorgangers Karel I (bekend van de sigaren) en Karel II (berucht vanwege het platbranden van Terschelling) ook werden vernederlandst.

Hoe lang ‘his majesty’ het volhoudt staat nog niet vast, maar zijn moeder pakte vlak voor haar dood nog het platina werkjubileum mee. Het volk haalt zelden nog het gouden jubileum.

En dat is een slechte zaak. Er is een schrijnend tekort aan werkenden. En dat heeft de overheid al genoopt tot een campagne waarin vrouwen worden opgeroepen meer te gaan werken.

Meteen wordt daarbij gezegd dat mannen dan meer zorgtaken moeten overnemen, zodat er per saldo net zo veel vacatures ontstaan als worden opgevuld. Bij gratis kinderopvang leidt het tot meer krapte dan ruimte op de arbeidsmarkt, omdat in één klap 36 duizend nieuwe vacatures ontstaan.

Misschien zouden juist ouderen moeten worden opgeroepen na hun pensioen door te gaan. Die zitten tenminste niet in de kinderen. In Nederland zijn er nu 300 duizend 65-plussers met een betaalde baan. Begin deze eeuw waren dat er nog geen 75 duizend, zodat al sprake is van een flinke stijging.

Maar internationaal is Nederland zeker geen voorloper. In Nederland vormen 65-plussers 3,3 procent van de beroepsbevolking. In Japan is dat 14 procent, in Korea 13 procent en in de VS 7 procent. Het is echter wel meer dan in landen als Italië, Spanje of Griekenland waar werken na de 65-ste verjaardag nog een soort van sociale misdaad is.

In de toekomst zullen vitale ouderen veel langer moeten gaan werken. De Oeso stelde onlangs dat de mondiale beroepsbevolking meer divers zal worden: kleinkinderen zullen in de komende decennia met hun grootouders op dezelfde werkvloer zitten.

Per 100 leden van de van de potentiële beroepsbevolking is het aantal 65-plussers in Nederland nu 26. Verwacht wordt dat dit oploopt tot 49 per 100 in 2040. Omdat dit financieel onhoudbaar is, moet daar een mouw worden aangepast via een geleidelijke verhoging van de aow-leeftijd.

Maar omdat niet iedereen daartoe in staat is, zullen ook mensen ver na hun 70ste in het betaalde arbeidsproces moeten blijven. In Japan hebben van de 36,8 miljoen 65-plussers nu al tien miljoen een gewone baan, vooral op de bus, in de horeca en de zorg. En nog eens drie miljoen Japanners van 65-plus hebben een onregelmatige baan. Het is alleen al nodig om het zorgsysteem betaalbaar en bemensbaar te houden.

In Nederland met zijn sterke ouderenlobby zal het traag op gang komen. Voorlopig willen de meeste ouderen liever tuinieren, fietsen, padellen en naar Vermeer. Of op de kleinkinderen passen als hun kinderen werken. Maar als er na 2025 gratis kinderopvang komt, kunnen ze gewoon die dagen vullen door te werken. Zoals koning Karel III.