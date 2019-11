Zijn managers in Zuid-Nederland echt zoveel beter dan de rest van het land?

Koning Willem-Alexander tijdens de opening van Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven in oktober van dit jaar. Beeld ANP

‘Het gaat niet om de prestaties van individuele managers, maar om de managementpraktijken’, benadrukt onderzoeker en econoom Jesse Groenewegen van de Rabobank. Het gaat er dus om dat hele bedrijven in het zuiden beter geleid worden. ‘En het gaat specifiek om de industriesector.’ Van de in totaal 2.400 industriebedrijven die in Nederland meer dan 40 werknemers hebben, zijn er 450 hiervoor onderzocht.

Het onderzoek is verricht volgens de methode van World Management Survey, waarbij middenmanagers worden gebeld die open vragen moeten beantwoorden over hoe de organisatie is ingericht. ‘Dan moet je denken aan vragen als: hoe stelt jullie organisatie doelen? Hoe trek je het beste personeel aan? Open vragen zorgen ervoor dat je geen sociaal wenselijke antwoorden krijgt’, zegt Groenewegen.

Bedrijven in het zuiden van Nederland blijken hun werknemers het best in te zetten en verhelpen problemen het snelst, concludeert de Rabobank. Daarnaast wordt er in het zuiden minder (materiaal en menskracht) verspild dan bij bedrijven in de rest van Nederland.

De reden dat bedrijven in het zuiden van Nederland zoveel beter geleid worden, heeft vermoedelijk iets te maken met de aantrekkingskracht van goed functionerende bedrijven. Het onderzoek noemt Brainport Eindhoven als succesvolle regio. ‘Bedrijven leren van elkaar en nemen elkaars technologie over. Organisaties die goed gemanaged zijn trekken bedrijven aan die daarvan willen leren, waardoor de hele regio erop vooruit gaat.’ Komt het dan nooit meer goed met de rest van het land? ‘Nee hoor’, stelt Groenewegen gerust. ‘Het is geen onomkeerbaar proces.’

Middenmoters

Overigens is de categorie Mexico en Italië zo slecht nog niet, aldus Groenewegen. ‘Dat zijn middenmoters, in beiden landen zit een redelijke industriële sector.’ Portugese en Ierse managers worden nóg lager aangeslagen.

Hoogleraar strategisch management en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam Henk Volberda moedigt dergelijk onderzoek aan: ‘Economen worden wakker en zien dat managers belangrijk zijn, dat is een goede zaak. Ze houden zich van huis uit meer met macrocijfers bezig, maar beseffen sinds kort dat ze daarmee maar een klein deel van de productiviteit van bedrijven verklaren. Daarom kijken economen nu ook naar managementkwaliteit.’

Daar staat tegenover dat de onderzoeksmethode Volberda niet kan bekoren. Om erachter te komen of bedrijven goede managementkwaliteiten hebben, is het volgens hem beter die bedrijven te bezoeken en met ‘gewone’ medewerkers te praten. ‘Dat is intensief, maar het beeld aan de top is altijd zonniger dan op de werkvloer.’

We hebben juist gekozen voor middenmanagers, benadrukt Rabo-onderzoeker Groenewegen, ‘omdat die zowel op de hoogte zijn van de strategische doelen van het bedrijf als goed contact hebben op de werkvloer. We hebben bewust niet gekozen voor de ceo.’

Maar wat in het onderzoek geldt als goed management is niet meer van deze tijd, vindt hoogleraar Volberda. ‘Ik zie voornamelijk ouderwetse managementpraktijken, tegenwoordig gaat het in modern management ook om agile, scrum en empowerment.’