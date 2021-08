Zijn Limburg en Noord-Brabant voor multinationals nog altijd generaliteitslanden?

In 1998 nam toenmalig topman Cor Boonstra het drastische besluit om het hoofdkantoor van Philips, 107 jaar na de oprichting in Eindhoven, naar Amsterdam te verplaatsen. Het bedrijf wilde dichter bij het financiële centrum van Amsterdam en luchthaven Schiphol zitten, zo was het argument. Hiermee zou Philips zijn internationale uitstraling vergroten.

Dat leek in die tijd al een drogreden. Geen multinational had dat ooit eerder gedaan. Bijna alle grote Amerikaanse multinationals zaten eind jaren negentig juist zo ver mogelijk weg van Wall Street en het drukke Kennedy Airport. General Motors, Ford, Microsoft, Boeing en Coca-Cola hadden hun hoofdkantoor nog in flinke steden, maar ExxonMobil (Irving), PepsiCo (Purchase), IBM (Armonk) en Walmart Stores (Bentonville) zaten in negorijen die zelfs leerlingen met een 9,5 voor topografie niet op de blinde kaart zouden kunnen aanwijzen. Ook de hoofdkantoren van bijna alle grote Duitse concerns waren noch in de hoofdstad Berlijn noch in het financiële centrum Frankfurt te vinden.

Dat Boonstra toen toch voor Amsterdam koos, had andere redenen. Hij wilde een einde maken aan wat hij zag als de Brabantse kliekjesgeest en de kneuterigheid. Er gingen ook geruchten dat de vrouwen van een nieuwe generatie van buiten aangetrokken topmanagers eigenlijk liever wilden wonen tussen de Gooise elite. Zo konden ze exposities bezoeken in Amsterdamse galerieën, golf spelen op de Hilversumsche en winkelen in de PC Hooftstraat, waar een exclusievere collectie was te vinden dan in de Rechtestraat van Eindhoven.

Toen de Volkskrant in 1998 vroeg of DSM ook ooit zo’n stap zou kunnen maken, klonk een stellige ontkenning: ‘Historisch gezien zullen we al zo gauw niet vertrekken uit Heerlen. Daarnaast vinden we ook dat we hier centraler zitten, dichter bij onze klanten in Duitsland.’

DSM is niet het eerste concern dat zijn standpunt van toen verloochende. AkzoNobel wist in 1998 nog heel zeker dat het Arnhem nooit zou verruilen voor Amsterdam. Tien jaar later besloot ceo Hans Wijers het hoofdkwartier van de Gelderse provinciehoofdstad te verplaatsen naar de Amsterdamse Zuidas, omdat de files tussen Utrecht en Amsterdam hem zo irriteerden.

De beweegredenen van de duo-ceo’s van DSM zijn onduidelijker. Eerder wilde DSM zijn hoofdkantoor van mijnstad Heerlen verkassen naar het chique Maastricht, zodat de top ook een keer zijn oor te luisteren zou kunnen leggen bij André Rieu op het Vrijthof. Er was zelfs een subsidie van 3,5 miljoen euro beloofd. Maar nu die misschien niet doorgaat, dreigt co-ceo Dimitri de Vreeze het hele handeltje te verkassen naar de Zuidas van Amsterdam. Voor een concern met een winst van 1 miljard euro duidt dat op een vooropgezet plan.

Blijkbaar zijn Limburg en Noord-Brabant in de ogen van multinationals nog altijd generaliteitslanden. Het is er goed toeven tijdens carnaval en tijdens een fietsvakantie. Maar voor de rest willen ceo’s daar niet gezien worden.