Zijn huizen echt onbetaalbaar of zijn ze juist voordelig?

In 2021 kostte een huis in Nederland gemiddeld 386 duizend euro. De rente voor een hypotheek (tien jaar vast) was 1,76 procent. Wie dat huis volledige financierde, zat op 567 euro aan maandelijkse lasten.

Een gemiddeld Nederlands huishouden had dat jaar, aldus het CBS, een besteedbaar inkomen van 47 duizend euro. De financieringslasten van het huis waren daarmee 14,5 procent van de gezinsbestedingen, zo blijkt uit onderzoek van spaarplatform Raisin.nl.

Alles is relatief. Eigenlijk was de aankoop van een huis zelden zo voordelig als in 2021. Wie heeft gewacht, kan zich nu wel voor zijn kop slaan. Inmiddels stijgen de huizenprijzen en de hypotheekrente hand in hand. In het tweede kwartaal van 2022 waren huizen 16,6 procent duurder ten opzichte van begin 2021. Een gemiddeld huis kost nu 448 duizend euro. Huizenbezitters zijn in vijftien maanden gemiddeld ruim 50 duizend euro rijker geworden – voor velen meer dan ze met werken hebben verdiend. Het kopen van een huis is een loterij zonder nieten.

De gemiddelde rente op een hypotheek van tien jaar vast is nu 3,33 procent. De rentelasten zijn sinds januari 2021 gestegen van 567 naar 1.243 euro per maand. Bij een besteedbaar inkomen van 48 duizend euro zijn gezinnen nu liefst 31,1 procent van hun inkomen kwijt aan een nieuw huis. Dat is een verdubbeling, maar het is niet extreem.

Tien jaar geleden kostte een huis gemiddeld 227 duizend euro. De hypotheekrente was toen 4,77 procent, waardoor de maandelijkse lasten uitkwamen op 901 euro, 29,4 procent van het besteedbare inkomen. In 2002 was de gemiddelde hypotheekrente 6 procent, de huizenprijs 199 duizend en het besteedbaar inkomen per huishouden 28.300 euro. De lasten bedroegen dat jaar 999 euro of 42,4 procent. Dat is 10 procentpunten hoger dan nu.

En veertig jaar geleden was de gemiddelde huizenprijs 140 duizend gulden, dat is 63.500 duizend euro. Maar de vergelijkbare hypotheekrente was liefst 10,5 procent. Dat betekende dat een huishouden 1.225 gulden (556 euro) kwijt was aan een volledig gefinancierd huis. Bij een inkomen van 36.200 gulden (16.427 euro) per huishouden waren de financieringslasten 40,6 procent. De ouders van de kinderen die nu op de woningmarkt komen, waren nog slechter af.

Tien jaar later, in 1992, kostte een huis 186.200 gulden (84.500 euro) op een besteedbaar gezinsinkomen van 42.900 gulden (19.467 euro). Bij een hypotheekrente van 9 procent waren de maandelijkse lasten 1.397 gulden (622 euro) of 39,1 procent van het inkomen. Pas als de hypotheekrente 4,75 procent is, zou de druk op het huishoudboekje net zo hoog zijn als in 1982, 1992 en 2002.

In 1982 waren er weliswaar premiekoopwoningen en was de hypotheekrente volledig aftrekbaar, daar stond tegenover dat er geen aflossingsvrije hypotheken waren en in veel huishoudens vrouwen niet werkten.

In het casino van het grote geld zijn huizen schijnbaar altijd onbetaalbaar. Alleen hebben kopers hun fiches al veertig jaar op het juiste nummer gezet.