De Russische zoekmachine Yandex - Yet Another Index - zou kunnen wedijveren met die van Google. Mensen die ze in Moskou hebben geproefd, zweren bij Russkart-chips boven die van Lays. En Zhokei-koffie uit St. Petersburg is naar verluidt een van de lekkerste in de wereld.



De Russen zijn al sinds 1941, toen er strikte regels werden ingesteld voor ijsbereiding, de fijnste ijsmakers in de wereld. Maar er is geen Russische Magnum. De Lada Niva is een terreinwagen die wereldwijd wordt ingezet bij grote infrastructurele projecten, maar geen yup parkeert die voor zijn penthouse.