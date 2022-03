Zijn economische sancties een voorbeeld van westerse willekeur?

Op 21 november 1806 maakte Napoleon per decreet een internationaal handelsembargo bekend tegen ‘Les Iles Britanniques’ . Napoleon vreesde dat hij een zee-oorlog van de Britten niet zou kunnen winnen en bedacht het continentaal stelsel. In een poging de Britse economie te ontwrichten, mochten landen in Europa niet langer goederen im- en exporteren van en naar Groot-Brittannië . Napoleon verloor uiteindelijk de oorlog. Veel navolging kreeg zijn idee aanvankelijk ook niet.

Zelfs toen Hitler in 1933 de macht greep en aankondigde een heel volk te zullen vernietigen, kwamen er nauwelijks economische sancties. En ook toen bleek dat de nazi’s niet bluften, bleven neutrale landen als Zweden (zonder het Zweedse ijzererts had Duitsland de oorlog al veel eerder moeten opgeven) en Zwitserland gewoon zaken doen met Duitsland. In 1962 kondigden de VS een handelsembargo aan tegen Cuba dat nu zestig jaar loopt en afhankelijk van de kleur van de president wordt versoepeld of verhard. Castro konden de Amerikanen hiermee echter niet wippen. Het embargo tegen Zuid-Afrika in de jaren tachtig droeg mogelijk wel bij aan de val van het apartheidsregime, hoewel het waarschijnlijk anders ook wel ten onder was gegaan.

Na 2000 zijn de embargo’s harder geworden, zoals tegen Iran en Noord-Korea, waarbij ook derde landen of bedrijven die toch handel drijven kunnen worden gestraft. ‘De hardste sancties ooit’, schreef Trouw in 2016 over de economische strafmaatregelen tegen Noord-Korea, nadat het land een langeafstandsraket had gelanceerd en daarna een nucleaire test deed.

De sanctiemaatregelen tegen Poetins Rusland zijn nog harder dan die tegen Noord-Korea, zo klopt de EU zich op de borst. De Russische roebel is als betaalmiddel onbruikbaar gemaakt en de gaspijpleiding Nord Stream 2 wordt niet in gebruik genomen. Bijna alle westerse bedrijven trekken zich terug uit het land, alle Russische tegoeden in het buitenland zijn bevroren en Rusland is sportief en cultureel nergens meer welkom – hetgeen niet geldt voor Noord-Koreanen of eerder gold voor Iraniërs.

Gek genoeg zijn er nooit embargo’s geweest tegen westerse landen. In maart 2003 begonnen de VS en het Verenigd Koninkrijk een illegale oorlog tegen de soevereine staat Irak met als excuus dat president Saddam Hoessein banden had met Al Qaida en binnen drie kwartier massavernietigingswapens zou kunnen inzetten.

Er was voor allebei geen greintje bewijs. De schattingen van het aantal doden van deze oorlog, mede door geallieerde bombardementen, lopen uiteen van 150 duizend tot 600 duizend. Maar niemand repte zelfs maar over een wapenembargo. Volgens economisch onderzoek van de VN uit 2015 kosten sancties een land 2,5 tot 3 procent groei per jaar. Dat is een krimp van 25 procent in tien jaar. Maar de landen die de sancties afkondigen, schieten zichzelf ook in de voet zoals het Westen nu met de olie- en gasprijzen. Daarnaast worden vaak onschuldige burgers getroffen, waardoor de VN er huiverig voor zijn.

Of het totale embargo tegen Rusland werkt en Poetin van de troon zal stoten, moet worden afgewacht. Napoleon was niet de laatste die zijn Waterloo vond in de Russische velden.