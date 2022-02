Zijn de Winterspelen een uitspatting van westerse decadentie?

Ineens daalde ook een Nederlander in een bobslee van een berg af, nadat een andere op een ander sleetje al brons had gewonnen.

Onduidelijk is hoe iemand als kind ertoe komt om te gaan ‘bobben’. Zo simpel zal het niet zijn om een bobslee op een verlanglijstje voor Sinterklaas te zetten en deze ergens in een sportzaak te kopen. Zo’n ding kost kaal al minimaal 50 duizend euro. En als die olympisch geprepareerd moet, wordt dat snel een ton. Eigenlijk zijn de Winterspelen een feestje van het rijke Westen. Het is net zoiets als het World Economic Forum, dat elk jaar in de winter in Davos wordt gehouden. De great and good, vooral blanke goudvinkjes uit westerse landen, kruipen daar bij elkaar zoals kolonialen honderd jaar geleden in hotel Raffles in Singapore en etaleren hun rijkdom en witte suprematie.

Want alle medailles gaan naar de meest welvarende landen in de wereld. Er zitten ook weinig mensen uit achterstandswijken onder. Die kunnen het zich niet permitteren om hun telgen een bobslee-opleiding in het Duitse Winterberg of een skischool in het Oostenrijkse Innsbruck te gunnen. Begeleid door superlatieven schreeuwende commentatoren mogen de olympiërs zich tot heldendom verheffen, zoals Jan Pieterszoon Coen vijfhonderd jaar geleden, waarna hun familieleden op een voetstuk worden gezet bij Dione de Graaff.

Raar evenement. De hoogste bergen ter wereld zijn in Nepal, maar er is geen skiër uit dat land. En het is heel vreemd dat alleen witte mensen fluitketels over het ijs kunnen laten glijden – curling heet die sport – zodat ze precies in het midden van een cirkel eindigen. Dat moet een moeder in Lagos of een gaucho op de Argentijnse pampa’s ook kunnen leren.

De Zweedse schaatser Nils van der Poel noemde het inpraten van Nederlandse officials op de ijsmeester corrupt. En het hele land schoot in de verdediging, in plaats van zich achter de oren te krabben. Het is pure decadentie dat Nederland naar een ijsbaan in Beijing komt met een heel bataljon van wetenschappers, inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten, artsen en diëtisten, terwijl in een willekeurig Afrikaans land binnen 50 kilometer niet eens een dokter is te vinden om iemand in acute nood te helpen. Of corruptie het goede woord is, is de vraag. Maar de medailleranglijst wordt bepaald door het geld. Dat geldt ook voor de evenementen die op het olympische programma staan. Ze moeten vooral westerse televisiekijkers boeien, waar dan de commercie op inhaakt.

Daarom grossieren landen als Nederland, met de beste faciliteiten, in koninginnen van de Spelen. Wüst, Schouten en Schulting mogen uitvechten wie de grootste is. De enige echte koningin was de Amerikaanse Erin Jackson. Ze groeide op in een arm gezin in het hete Flordia, een totaal kansloos milieu. Vijf jaar geleden kwam ze bij toeval in aanraking met schaatsen en nu won ze de 500 meter. Helaas kroont de commercie de koningin.