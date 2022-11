Zijn de volwassen geworden bedrijven die samen Big Tech vormen nu aan het wankelen?

Vijf jaar geleden was Faang het mooiste meisje van de klas. Een fee die de beurs betoverde. Wie als particulier of pensioenfonds daar zijn geld in stak, kon zich rijk gaan rekenen. Faang was het acroniem voor Facebook, Apple, Amazon, Neflix en Google – de Big Tech of de reuzen van de Nieuwe Economie.

Tijdens de coronacrisis werd Faang volwassen en kreeg een nieuw naam. Het werd Mamaa, een stralende moeder. Reden was dat twee reuzen van naam waren veranderd: Google in Alphabet en Facebook in Meta. Daarnaast was Netflix als streamingsdienst een vreemde eend in de bijt; daarvoor kwam Microsoft in de plaats. Mamaa bestond hierdoor uit de vijf waardevolste beursfondsen ter wereld, elk met een marktwaarde van meer dan 1000 miljard (1 biljoen) dollar – zeg acht keer Shell. Apple alleen al was een duizelingwekkende 3000 miljard waard. Er kwam een heuse Mamaa-index, die op 15 november 2021 een top bereikte van 228 punten.

Eén jaar later blijkt Mamaa tandeloos te zijn, slechte knieën te hebben en last van allerlei aandoeningen. De index is niet opgestoomd naar 500, maar gedaald naar 142.

Het aandeel Apple heeft in die tijd 12 procent verloren en Microsoft 32 procent. Alphabet (Google, YouTube), Amazon en Meta (Facebook, Instagram en WhatsApp) zagen in twaalf maanden de aandelen met respectievelijk 40, 50 en 70 procent in waarde dalen. Alleen al van Meta is 800 miljard dollar aan beurswaarde (ongeveer het bbp van Nederland) in rook opgegaan.

In absolute getallen is dit het grootste bloedbad in de geschiedenis van Wall Street. Ineens moet Big Tech reorganiseren, zoals de grootmachten van de oude economie – General Motors, Ford, Goodyear, US Steel, Union Carbide en Eastman Kodak – dat deden in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Er vallen massaontslagen en er worden managers de laan uit gestuurd.

Er zijn verschillende redenen voor. In hun pogingen de aandeelhouders te blijven behagen, zijn ze te ver voor de muziek gaan uitlopen. Er zijn te veel mensen aangenomen en er is te veel betaald voor overnames in bedrijven die actief zijn in de metaverse (die toekomstige virtuele wereld), kunstmatige intelligentie of games. Terwijl de kosten explodeerden, daalde de advertentie-omzet – die met name belangrijk is voor Alphabet en Meta – door de verslechterde economie. Continu waren er mededingings- en privacyproblemen. Daarnaast treft de stijgende rente deze giganten veel harder. Bij de waardering van de aandelen van Mamaa namen beleggers een voorschot op ver in de toekomst liggende winsten. Soms zou gezien het dividend vijftig, zo niet honderd jaar nodig zijn om de aankoop van een aandeel terug te verdienen. De stijgende rente heeft de waarderingsmodellen op hun kop gezet. Een obligatie met een rente van 5 procent is al in vijftien jaar terugverdiend. Die is lucratiever geworden. En minder riskant.

Mamaa is geen oud besje, laat staan begraven. Maar ze verkeert in een midlifecrisis en moet tegelijkertijd naar de tandarts, de orthopeed en de internist.