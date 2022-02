Zijn de milieufreaks uit Veere nu uitvreters?

Veere, de Campveerse Toren, ‘aan drie kanten in ’t water, mooiste punt van Nederland. (...) Die stokoude Indiërs moeten Veere bedoeld hebben toen ze den lui ‘t ‘Nirwana’ voorhielden, ’t niet zijnde zijn. Alles is goed en d’r kan niets dan goeds komen.’

Nescio (pseudoniem voor Frits Grönloh) schreef dit in 1908 over het Zeeuwse stadje dat toen een verarmd oord was waar vooral kleine vissers woonden. ‘En goedkoop is het hier ook’, voegde hij eraan toe. In Veere was hij vooral om uit te kunnen kijken over het water. Drie jaar later verscheen zijn novelle De Uitvreter over Japi, de allereerste milieufreak die los wilde komen van de materiële wereld en niets liever deed dan over het Zeeuwse water staren. ‘Ik ben niks en ik doe niks. Eigenlijk doe ik nog te veel. Ik ben bezig te versterven.’

Veere is niet meer arm, maar een toeristische hotspot. Vanaf de jaren zestig ontdekten Randstedelingen dat Veere als gevolg van de verarming zo mooi bewaard was gebleven. De wallen waren niet weggehaald en de meeste woningen niet aangepast. De tijd had hier stilgestaan. 144 panden werden tot Rijksmonument aangewezen, hetgeen betekende dat ze niet konden worden veranderd. En ook niet konden worden verduurzaamd: geen vloerverwarming, geen zonnepanelen en geen dubbel glas. Dat zou een economisch delict zijn.

Maar de bewoners legden zich daar niet bij neer. Die wilden toch wat doen voor het milieu en besloten een energiecoöperatie op te richten die bij twee bedrijven in de omgeving zonnepanelen liet installeren. Iedere deelnemer investeerde 3.000 euro. De opgewekte stroom werd voor 5 eurocent per kWh verkocht aan de elektriciteitsmaatschappij. De teruggave aan energiebelasting van 12 eurocent per kWh werd verdeeld onder de deelnemers. Hoewel het rendement in vergelijking tot de aanleg van zonnepanelen op het eigen dak mager was, gaf het toch een goed gevoel.

Maar nu is dat omgedraaid. De energiebelasting op stroom voor coöperaties is vanwege de hoge gasprijs verlaagd met 6,5 cent tot 5,5 cent per kWh. Bij een gemiddeld verbruik van 3.000 kWh per jaar verliezen ze hierdoor 235 euro. Dat betekent meteen dat het rendement negatief zal worden. De verlaging van de energiebelasting op stroom moet een compensatie zijn voor de verhoging van de energiebelasting op gas. Maar daar hebben de deelnemers van energiecoöperaties weinig aan. ‘Een sigaar uit eigen doos’, zo wordt het genoemd. Zo’n 85 duizend Nederlanders zijn aangesloten bij een energiecoöperatie en die zijn nu allemaal gedupeerd. Samen gaan ze er bijna 20 miljoen euro op achteruit. De milieubewuste leden van energiecoöperaties zoals die in Veere hadden liever een korting op de energiebelasting op gas gezien. Dat was ook logischer geweest. Tenslotte gaat het om een compensatie van de gestegen gasprijzen.

Wie in dit geval de uitvreter is, laat zich raden.