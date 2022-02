Zijn de meeste thuiswerkbanen eigenlijk bullshitjobs?

In het boek Bullshit Jobs: A Theory stelt de antropoloog David Graeber dat er miljoenen zinloze banen zijn die eigenlijk alleen dienen om mensen aan de gang te houden. Overgewaardeerde bezigheidstherapie, waarvoor vaak twee, drie of nog veel meer keer modaal voor wordt betaald.

‘En waarschijnlijk heeft u er ook een’, zo vertelt hij aan al die mensen die veelal in de groep vallen met een academische opleiding. Hij doelt hier op administrateurs, consultants, effectenbemiddelaars, marketeers, bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers, pr-functionarissen, publicisten, managers en ga zo nog maar een tijdje door. Als die banen morgen worden opgeheven, merkt niemand er wat van.

Het probleem was dat de scheiding tussen zinvol en zinloos werk zo moeilijk kon worden gemaakt. Maar dankzij corona ligt dat nu anders. Alle werknemers die de afgelopen twee jaar hun klusjes steeds thuis konden doen, hadden eigenlijk een bullshitjob. Die banen kunnen gewoon worden opgeheven. Er is geen enkele noodzaak die mensen terug te roepen naar kantoor nu Ernst Kuipers heeft gezegd dat thuiswerk niet langer verplicht is.

Mensen met zinvol werk – loodgieters, timmerlieden, leraren, politiemensen, verpleegkundigen, artsen, winkeliers, kappers, installateurs, treinmachinisten – hebben ook tijdens de lockdown nooit thuis kunnen werken. Nu zijn er in elk van deze beroepen ook grote tekorten. Die tekorten bestaan niet voor bullshitjobs. Eigenlijk zouden de thuiswerkers zich massaal moeten laten omscholen voor functies waarvoor ze weer de deur uit moeten. Dan zou er ook geen krapte op de arbeidsmarkt zijn.

RTL Z maakte deze week een reportage over een bureau dat Spaanse tandartsen werft die na een spoedcursus Nederlands hier aan de slag gaan. Jaarlijks worden 140 duizend kenniswerknemers naar Nederland gehaald die tekorten in vele sectoren aanvullen waar de mensen ter plekke moeten zijn. Vooral zij – en niet de zogenoemde migrantenvluchtelingen – zijn verantwoordelijk voor het woningtekort, werd daar nog bij gezegd, hetgeen betekent dat met het opheffen van alle bullshitbanen ook meteen de woningnood is opgelost.

Eigenlijk is er nu de kans om alle bullshitjobs als een soort onkruid weg te wieden uit de Nederlandse economie. Als mensen met een dergelijke baan iets nuttigs zouden gaan doen, zijn er geen grote tekorten meer in essentiële functies. En hebben mensen in de zorg, het onderwijs en de politie ook meteen de mogelijkheid om korter te werken, zodat de druk wordt verlicht.

Het zal niet gebeuren. De mensen met een bullshitjob zullen terugkomen naar kantoren, zodat ze daar weer kunnen vergaderen en rapporten en notities kunnen schrijven. Die terugkeer zal langzaam gaan, want velen zullen liever thuisblijven, met het excuus dat daar efficiënter wordt gewerkt, reistijd wordt bespaard en vaker met de kinderen kan worden gegeten.

Maar het echte excuus is dat ze thuis veel beter kunnen maskeren dat ze een bullshitjob hebben. Hopelijk worden de loonschalen tussen mensen met zinvol en zinloos werk omgedraaid.