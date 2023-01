Zijn de centrale banken too big to fail?

De Swiss National Bank (SNB) meldde maandag een verlies van 132 miljard Zwitserse frank (133 miljard euro). Dat is niet alleen het grootste verlies van de Zwitserse centrale bank sinds de oprichting in 1906, maar zelfs het grootste jaarverlies van een bedrijf ooit. Dat record stond op naam van AOL Time Warner, een media- en internetbedrijf dat in 2002 tijdens de dotcombubbel een verlies leed van 98,7 miljard dollar (92 miljard euro).

Een normaal bedrijf zou bij een dergelijk gigaverlies ten onder gaan. Maar SNB is een centrale bank, waarvan 80 procent van de aandelen in handen is van publieke instellingen, zoals de kantons. De bank liet gewoon een voorziening vrijvallen waardoor het verlies kon worden beperkt tot 39 miljard frank.

Terwijl de gewone banken ondanks de oorlog, pandemie, inflatie en energiecrisis met de schrik zijn vrijgekomen, likken de centrale banken hun wonden. Ze lijden allemaal miljardenverliezen doordat hun aandelen- en obligatieportefeuilles zoveel minder waard zijn geworden. De Nederlandsche Bank schatte eind september al de komende drie jaar 9 miljard euro aan verlies te gaan lijden. Vooralsnog is er een vangnet van 11 miljard euro aan extra buffers. Maar als het verlies verder oploopt – hetgeen gezien de stijgende rente niet denkbeeldig is – bestaat de kans dat de overheid als enige aandeelhouder met vers kapitaal over de brug moet komen.

Ook de Belgische centrale bank, de NBB, verwacht een verlies van 9 miljard euro tot 2027, maar met slechts 7 miljard aan buffers. Inmiddels is de beurskoers van die bank – de NBB kent net als de SNB particuliere aandeelhouders – in een jaar tijd met 60 procent gedaald, want een dividenduitkering zit er voorlopig niet in.

Het verlies voor de Fed – de Amerikaanse centrale banken – over 2022 zal volgens schattingen oplopen tot 75 miljard dollar. En de Bank of England heeft gezegd dat er tot 2028 een verlies valt te verwachten van 133 miljard pond. De oorzaak is dat de centrale banken in de afgelopen jaren voor honderden miljarden aan staatsobligaties en deels ook hypotheek- en bedrijfsobligaties hebben opgekocht om de economie te stimuleren. Door de ongekende rentestijging worden die op de markt in ras tempo minder waard. Daarnaast moeten de centrale banken inmiddels ook de gewone banken weer rente vergoeden voor geld dat ze daar stallen. Begin 2022 kreeg bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank daar nog een half procent rente op toe.

De SNB besteedde daarnaast nog honderden miljarden aan koersstabilisatie van de eigen munt, die niet te duur mocht worden. In ruil voor franken kocht de bank massaal buitenlandse obligaties en aandelen op. Zo heeft de SNB inmiddels een aandelenportefeuille opgebouwd van 131 miljard frank – waaronder voor tien miljard frank aandelen Apple en voor drie miljard aandelen Tesla – naast 582 miljard frank aan obligaties van EU-lidstaten. Daarvan is de waarde gekelderd.

Ooit waren de Zwitserse banken een toonbeeld van degelijkheid. Maar na eerdere ongelukken en schandalen bij UBS en Credit Suisse lijkt nu zelfs de SNB kwetsbaar te zijn. Gelukkig zijn centrale banken per definitie too big to fail.