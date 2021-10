Zijn de bitcoin-adepten voor Veronica Inside en komen de gedupeerden naar Radar?

‘Neuk jij nog wel, Chris? Of ben je de hele dag bezig met bitcoins? Man, ga toch een keer leuke dingen doen. Met je vrouw uit eten. Laat ze wat leuks aantrekken.’

Zo reageerde René van der Gijp maandag op een reclamepraatje van cryptopromotor Chris Woerts, een voormalig commercieel manager van Feyenoord die zich in het verleden sterk maakte voor legalisering van goksites en nu voetbalorakel en bitcoin-adept is geworden. Woerts krijgt daarvoor een podium bij het programma Veronica Inside, waar het onderscheid tussen uitgesproken meningen over alles en iedereen, zelfpromotie en commercie al jaren een grote puzzel is.

Aan de badjassen en onderbroeken die het programma verkoopt, kan niemand zich echt een buil vallen, behalve dat ze bij Zeeman veel goedkoper zijn. Maar met het aanprijzen van bitcoins begeeft het zich op glad ijs. De bitcoin is net als alle andere cryptovaluta gebakken lucht. De centrale bankiers en overheden zitten al een tijd met de handen in het haar over het fenomeen. De plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England waarschuwde vorige week nog dat een ineenstorting van de cryptomarkt voor een nieuwe kredietcrisis à la die van 2008 kan zorgen. De Nederlandse waakhond AFM ziet een enorme toename van klachten over crypto-aanbieders en wisselaars, maar kan niets doen, omdat de bitcoin en andere cryptomunten niet onder het toezicht vallen.

Maar zo lang de koers stijgt – en de bitcoin is inmiddels de grens van 60 duizend dollar weer gepasseerd – zijn de waarschuwingen niet aan de beleggers besteed. En dat geldt zeker voor de jonge speculanten. Adverteerders – aanvankelijk vooral op sociale media, maar inmiddels ook op televisie – worden steeds agressiever. Woerts had vernomen dat inmiddels 80 procent van de leerlingen in een 6 vwo-klas zijn zakgeld in bitcoins belegde. Zij zijn lekker gemaakt met verhalen dat de munt zou kunnen stijgen tot 100 duizend dollar of zelfs 1 miljoen. Woerts noemde het, glazig aangekeken door Derksen en Van der Gijp, dan ook de ‘munt van de toekomst’.

Het probleem is dat de autoriteiten zelf voor verwarring zorgen. Tegenover de ene waakhond die de handel beperkt of zelfs helemaal verbiedt, zoals in China, is er een andere waakhond die de handel faciliteert, zoals in de Verenigde Staten. Deze week gingen de autoriteiten in New York akkoord met de introductie van een zogenoemde ETF (tracker) op de bitcoin. Hierdoor kan worden belegd in een fonds dat middels financiële termijncontracten in bitcoins het koersverloop volgt. Woensdag deelde deze krant mee dat er nog andere trackers zullen volgen. Hierdoor wordt beleggen in crypto’s nog laagdrempeliger.

Als het volkomen fout afloopt met de gebakken lucht, zal de tafel van Antoinette Hertsenberg bij Radar op een ander net te klein zijn om alle gedupeerden aan het woord te laten.

Misschien moet Woerts toch maar gaan doen wat Van der Gijp hem adviseert.