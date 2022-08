Zijn aandeelhouders toch belangrijker dan principes?

‘Ik ben niet geïnteresseerd in de aandelenmarkt. Ik wil niet ergens in beleggen, ik wil ergens in geloven’, zo zei Anita Roddick, in 1976 oprichter van cosmeticaketen The Body Shop.

‘Bij ons is niet de winst maar de bijdrage aan de gemeenschap het doel’, aldus Ben Cohen en Jerry Greenfield, oprichters van ijsketen Ben & Jerry’s, twee jaar later.

Het waren al in de punktijd idealisten in ondernemersland, de eerste in Groot-Brittannië, de andere twee in de Amerikaanse staat Vermont. Zij schermden met duurzaamheid en ethiek. Ze keerden zich tegen dierproeven, hielden rekening met mensenrechten, kochten lokaal in en gebruikte gerecyclede verpakkingsmaterialen.

Maar in de wereld van het grote geld zijn principes even moeilijk te handhaven als punctualiteit bij de NS tijdens een staking. In 2000 verkochten Ben en Jerry hun bedrijf aan multinational Unilever. Roddick verkocht The Body Shop in 2006 aan multinational L’Oréal. In beide gevallen met de belofte dat de liefdesbaby de eigen ziel zou behouden. De sociale missie en het behoud van identiteit werden bij Ben & Jerry’s zelfs vastgelegd in een overeenkomst.

Maar het was zolang de tijd duurde. Beide merken zijn speelbal van het grootkapitaal. L’Oréal beloofde dat The Body Shop een eigen koers zou mogen varen, als een piraat in de marine. Maar toen het succes stokte werd het het Britse bedrijf in 2017 verkocht aan het Braziliaanse Natura (onder meer bekend van de merken Avon en Aesop). Inmiddels wordt er alweer een nieuwe eigenaar gezocht, omdat Natura in zwaar weer verkeert. De koers is ingestort doordat de omzet in het eerste halfjaar met 10 procent terugliep. Terwijl het exclusieve merk Aesop de verkopen met 8 procent zag stijgen, daalde die van The Body Shop (3.000 winkels wereldwijd, waarvan 40 in Nederland) met 24 procent tot 370 miljoen euro.

Ben & Jerry’s heeft zich heel lang politiek kunnen manifesteren. Er mocht een protestijsje tegen Trump worden geproduceerd, en er mocht openlijk steun aan Black Lives Matter worden betuigd. Maar toen Ben & Jerry’s weigerden ijs te verkopen in de bezette Palestijnse gebieden ging dat te ver. Boze aandeelhouders loosden hun stukken en Unilever besloot het bedrijf in Israël te verkopen. Ben & Jerry’s probeerde dat via de rechter ongedaan te maken, maar kreeg deze week nul op rekest. De zogenoemde autonomie van Ben & Jerry’s stelt juridisch gezien niets voor.

Multinationals kopen graag bedrijven met hoogstaande ethische en sociale principes. Daarmee verbeteren ze hun imago en boren ze een nieuwe markt aan van klanten die prijs minder belangrijk vinden dan principes. Ze halen ook een wit voetje bij zogenoemde esg-beleggers, die letten op de gevolgen van bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij. Behalve Ben & Jerry’s kocht Unilever daarom ook de Vegetarische Slager, Seventh Generation (een milieuvriendelijk was- en schoonmaakmiddel), Paula’s Choice (huidverzorging) en Nutrafol (haargroeimiddel).

Maar hoeveel principes Unilever ook overneemt, de moeder blijft een moloch die aan de leiband van aandeelhouders loopt.