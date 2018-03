Ziggo trekt de stekker uit analoge kabeltelevisie om ruimte te creëren voor 4K-beeldkwaliteit

Ziggo beëindigt de analoge aansluiting de komende twee jaar geleidelijk en per regio. In april vervalt de analoge verbinding in Capelle aan den IJssel, Bergschenhoek, Moerkapelle, Alblasserdam, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Welke regio's daarna volgen, is nog niet bekend.



Ook de kleinere telecomproviders die nog analoge televisie aanbieden, zoals Caiway en Zeeland/Delta, bouwen het aantal verbindingen langzaam af. 'In bepaalde gebieden is nog een analoog signaal actief, omdat we gemeentelijke netwerkbedrijven hebben overgenomen', zegt woordvoerder Bart Bakker van Caiway. 'Maar we zetten al sinds 2010 in op digitale televisie.' Zeeland/Delta liet vorig jaar weten dat alle analoge verbindingen uiterlijk dit voorjaar verdwijnen.



De analoge radioverbinding van Ziggo blijft vooralsnog wel beschikbaar.