Zieltogend Philips zet 1.100 mensen op straat na miljardenverlies

Het hoofdkantoor van Philips aan de Amstel in Amsterdam. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De 1.100 ontslagen in Nederland betekenen een decimering van de 11 duizend werknemers die Philips nu nog telt in zijn vestigingen in Drachten, Best, Eindhoven en Amsterdam. Bij de vakbonden is het nieuws hard aangekomen. ‘Met ontslagen had ik wel rekening gehouden, maar dat het er zoveel zouden worden, had ik niet verwacht’, reageert FNV-bestuurder Hans Wijers.

Dat een nieuwe topman begint met dieprode cijfers en drastische ontslagen is zo’n beetje traditie bij Philips, vergelijkbaar met het zoeken van het eerste kievitsei in de lente, of de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Zo ging het al toen Jan Timmer in 1990 met Operatie Centurion 50 duizend werknemers de laan uitstuurde, en zijn opvolgers Cor Boonstra, Gerard Kleisterlee en Frans van Houten kozen in de decennia erna hetzelfde recept: eerst het zuur, dan (hopelijk) het zoet.

Veel zoets heeft Roy Jakobs (48) momenteel niet te melden, getuige de zojuist bekend gemaakte jaarcijfers van Philips. De tot zorgtechnologiebedrijf omgekatte elektronica-reus van weleer verkeert in ernstige problemen. Dat is vooral te wijten aan een kostbare affaire met slaapapneu-apparaten, die met afbrokkelend isolatieschuim te kampen hadden.

Het schuim kon in de luchtwegen van slaapapneu-patiënten terechtkomen, met mogelijke gezondheidsschade tot gevolg, maakte Philips in juni 2021 bekend. Sindsdien slaagt het bedrijf er maar niet in om een streep te zetten onder de apneu-affaire. In de Verenigde Staten lopen inmiddels meer dan honderd rechtszaken tegen Philips van patiënten die denken dat hun kanker of andere kwalen misschien te wijten zijn aan hun slaapapneu-apparaten.

Dure grap

Tot nu toe lijkt het mee te vallen met de gezondheidsgevaren van het schuim, getuige onderzoeken van zowel wetenschappelijke tijdschriften als door Philips geraadpleegde onafhankelijke toxicologen. Dat maakt de apneu-affaire er geen minder dure grap om. Philips heeft liefst 5,5 miljoen apparaten moeten terugroepen. In oktober zag het bedrijf zich genoodzaakt ruim 1,3 miljard euro af te schrijven op zijn apneu-divisie.

Bovendien heeft de reputatie van Philips een flinke knauw gekregen door de affaire. Beleggers zijn verbolgen over het feit dat de kwaliteitscontrole binnen het bedrijf zo tekort is geschoten, wat helemaal een doodzonde is nu Philips geen strijkijzers en stereotorens meer verkoopt, maar medische apparaten.

Het is nog niet duidelijk waar in Nederland de meeste ontslagen gaan gevallen. Vakbondsbestuurders hebben begrepen dat er vooral veel arbeidsplaatsen zullen verdwijnen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Op dit moment werken er bij Philips 7.700 mensen in Best en Eindhoven, 1.650 in Drachten en 1.650 op het hoofdkantoor in Amsterdam. In Drachten produceert Philips scheerapparaten en elektrische tandenborstels, in Best maakt het zorgtechnologiebedrijf geavanceerde scanners voor ziekenhuizen.