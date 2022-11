Zieke dieren en hoge energieprijzen brengen veevoerfabrikant ForFarmers in zwaar weer

Veevoerbedrijf ForFarmers heeft last van lagere grondstofprijzen. Beeld ANP

De tegenvallende kwartaalcijfers zijn voornamelijk te danken aan de huidige marktomstandigheden, stelt financieel directeur Roeland Tjebbes in een toelichting op de kwartaalcijfers. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitzonderlijk droge zomerperiode zag het bedrijf de energiekosten en de grondstofprijzen van onder meer graan en maïs flink stijgen. Bovendien kampt het bedrijf met hogere transportkosten door de lage waterstanden in de rivieren.

Hoewel ook de zuivel- en vleesprijzen toenamen, wist het concern slechts een klein deel van de hogere kosten door te berekenen aan haar afnemers. Daarbij namen ook de verkoopvolumes af met 7,2 procent. Met name bij varkensboeren en pluimveehouders was sprake van minder vraag. Door een uitbraak van vogelgriep in Nederland en Afrikaanse varkenspest in het westen van Duitsland werden daar de afgelopen tijd miljoenen dieren gedood.

In andere landen groeide de veestapel wel. ‘Het volume in de vleeskuikensector steeg in België, Duitsland en vooral in Polen waar nieuwe klanten werden gewonnen. De vraag naar pluimveeproducten uit Polen is bovendien toegenomen als gevolg van het wegvallen van de export uit Oekraïne’, schrijft het bedrijf.

Toch bleek de hogere brutowinst (8,3 procent hoger dan vorig jaar) onvoldoende om de hoge kosten te compenseren. Na bekendmaking van de resultaten ging het aandeel ForFarmers bijna 12 procent onderuit.

Wisselvallig

Vanwege de vele onzekerheden wil het bedrijf nog geen verwachtingen uitspreken over de bedrijfsresultaten eind dit jaar. ‘De markten zijn en blijven naar alle waarschijnlijkheid wisselvallig’, aldus financieel directeur Tjebbes, die in afwezigheid van vertrekkend ceo Chris Deen een toelichting gaf op de resultaten.

Wel verwacht Tjebbes binnenkort meer duidelijkheid te geven aan beleggers over de toekomstvisie van het bedrijf. Zo zijn er onder meer plannen voor een joint venture met het Britse 2Agriculture, om de marktpositie in de pluimveesector te versterken. Ook de stikstofdiscussie zal door ForFarmers op de voet gevolgd worden. In het kwartaalverslag laat het concern zich positief uit over het rapport van Johan Remkes. ‘Forfarmers ziet zowel de erkenning voor de positie van de agrarische sector als een aantal door Remkes aangedragen voorstellen als een positieve ontwikkeling.’