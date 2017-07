Zieke die baan verliest mag niet 'gestraft' worden met lagere WW-uitkering

De CRvB deed woensdag uitspraak in een zaak die een vrouw tegen het UWV had aangespannen. De vrouw was lange tijd ziek en kreeg gedurende zeven maanden niet haar volledige loon uitgekeerd van haar werkgever. Bij ziekte is een werkgever namelijk niet wettelijk verplicht het volledige loon door te betalen, het minimum is 70 procent van het salaris. Toen de vrouw een half jaar na haar herstel haar baan verloor en haar WW-uitkering berekend moest worden, viel die lager uit omdat ze voor haar ontslag een tijdlang minder verdiende. Het UWV berekent de werkloosheidsuitkering namelijk op basis van het totale loon dat ze in het laatste jaar voor haar ontslag verdiende. Was ze niet langdurig ziek geweest voordat ze haar baan verloor, dan had ze een hogere WW-uitkering gekregen.