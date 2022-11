Zie Holmes, Bankman-Fried en Musk: mythe van de briljante ondernemer krijgt flinke knauw

Samuel Bankman-Fried, oprichter en ceo van FTX. De cryptobeurs klapte onlangs in elkaar. Beeld AFP

‘We zijn misschien wat te gul geweest met de term genie’, zo schreef nieuwssite Morning Brew onlangs een mea culpa. Die volgde op de val van Sam Bankman-Fried, de Amerikaan die met FTX een cryptoluchtkasteel had gebouwd dat onlangs in elkaar klapte.

Morning Brew noemde eerder ook Mark Zuckerberg, Elon Musk en Masayoshi Son genieën. Die eerste ontsloeg bij Meta 11 duizend werknemers na dubieuze investeringen, de tweede gooide de helft van het Twitter-personeel buiten en lijkt het sociaal netwerk naar het faillissement te brengen en de derde boekte met zijn Vision Fund een kwartaalverlies van 10 miljard dollar.

Ieder van hen lijkt niet te weten hoe het precies verder moet. Dat geldt niet voor Elizabeth Holmes, nog zo’n verondersteld wonderkind dat heel zeker weet waar ze heengaat. De oprichter van het gehypete maar frauduleuze bloedtestbedrijf Theranos kreeg vrijdag te horen dat ze elf jaar de cel ingaat voor het oplichten van investeerders.

Liegen over technologie

De hoogzwangere Holmes is niet de enige oprichter van een frauduleuze start-up die moet boeten voor bedrog. Zo werd Trevor Milton vorige maand veroordeeld voor het liegen over de technologie van zijn bedrijf Nikola, dat de vrachtwagenmarkt zou gaan ontwrichten zoals Tesla dat had gedaan met de markt van elektrische auto’s. Net als Holmes pakte Milton groots uit met doorbraken die er in de werkelijkheid helemaal niet waren.

De mythe van de briljante techondernemer krijgt een flinke knauw. Mannen en vrouwen die van niets meer dan iets wisten te maken, omdat ze zo slim en capabel zijn. Gezegend met een vertrouwen in eigen kunnen waar niets middelmatigs aan is, met bewijsdrang ook. Theranos zou een revolutie in de gezondheidszorg ontketenen. Kantoorruimteverhuurder WeWork wilde naar de beurs ‘om de planeet te redden’. Bankman-Fried beloofde dat crypto mensen de controle over hun geld zou teruggeven.

Zulke verhalen drijven op het charisma van de ondernemer. Holmes speelde er leentjebuur voor bij Steve Jobs door met haar zwarte coltrui de kledingstijl te kopiëren van het ‘Apple-genie’. Anderen hebben het van nature, zoals WeWork-oprichter Adam Neumann. Achter zijn bedrijfsmodel ging geen hogere wiskunde schuil: grote gebouwen huren, ombouwen tot hippe locaties met kleine werkplekken, en verhuren tegen een hogere prijs.

Maar Neumann kon visies en vergezichten verkopen als geen ander. Zo zou WeWork een techplatform zijn, dat zijn geld met data zou verdienen. Niemand geloofde meer in Neumann dan de Japanse investeerder Masayoshi Son, een selfmade multimiljardair die naar eigen zeggen niet investeert in bedrijven, ‘maar in oprichters’. Zo zag hij bij zijn ontmoeting met Jack Ma, de grondlegger van e-commercebedrijf Alibaba, een blik die ‘net zo sprankelend was als die in de ogen van Bill Gates en Steve Jobs’. Son wist genoeg. Hij investeerde in 2000 zo’n 20 miljoen dollar in Alibaba, een belang dat uiteindelijk meer dan 100 miljard waard werd.

Ballonnetje doorgeprikt

Iets soortgelijk gebeurde met Neumann. Welgeteld twaalf minuten spendeerde Son in 2016 in een kantoor van WeWork, waarna hij in de taxi tegen Neumann zei dat hij 4 miljard dollar in diens bedrijf zou investeren. Een bedrag dat zou oplopen tot meer dan 10 miljard, waarvan het grootste deel in rook opging toen kritische beleggers het ballonnetje van Neumann doorprikten.

De strategie van Son om op briljante ondernemers te wedden mislukte meermaals, onder meer bij Uber. Het leidt wel tot enige introspectie. ‘Ik schaam me dat ik mezelf zo liet aanvuren door grote winsten in het verleden’, verklaarde Son in augustus. ‘Onze verliezen zouden niet zo dramatisch zijn geweest als we selectiever en fatsoenlijker hadden geïnvesteerd.’

Echt briljante ondernemers kunnen meer dan een mooi verhaal ophangen. Ze koppelen visie aan uitvoering en resultaat. James Dyson vond een geweldig succesvolle stofzuiger uit, nadat hij 5.156 prototypes had gemaakt. En Thomas Edison vond de gloeilamp uit, maar dat deden tegelijkertijd zo’n 22 anderen. Edison zocht en vond de materialen om de beste gloeilamp te maken.

Wel kende ook de ‘tovenaar van Menlo Park’ de kracht van goede reclame. Edison kocht journalisten om voor lovende berichtgeving over uitvindingen die pas maanden of zelfs jaren later bleken te werken. ‘Edison heeft een vacuüm waar zijn geweten hoort te zitten’, merkte een tijdgenoot cynisch op. Het illustreert niettemin een treffend verschil tussen Edison en Holmes (die haar bloedtestapparaat naar de uitvinder had genoemd): bij de eerste was het fake it till you make it, de tweede hield het bij fake it, never make it.