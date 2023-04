Zet een nieuwe standaard voor groente en fruit

Het verlagen van het btw-tarief op groente en fruit van 9 naar 0 procent is misschien wel een sympathiek maar geen goed plan. Dit concluderen de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek in een rapport dat werd gemaakt in opdracht van de ministeries van Financiën en Volksgezondheid. De vraag is: wat werkt wel? Het veranderen van de standaard.

Eerst even over dat onderzoek. De onderzoekers winden er geen doekjes om dat het een beroerd idee is om de btw op groente en fruit af te schaffen. Het instrument is ‘ten principale ongeschikt als instrument om de consumptie van groente en fruit te stimuleren’. Juridisch zijn allerlei varianten om het toch te proberen ‘zeer risicovol’. Het beleid is veelal niet doeltreffend (en waar het wel een beetje doeltreffend is niet doelmatig). En het kost de schatkist jaarlijks ook nog tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro, afhankelijk van de gekozen variant. Tot zover.

Vanwaar dit onderzoek? Omdat het is aangekondigd in het coalitieakkoord. Dan moet je het als ambtenarij (doen) uitvoeren natuurlijk. Maar zowel de opdrachtgevende ambtenaren van de twee betrokken ministeries als de SEO-onderzoekers kenden op voorhand de uitkomst (op hoofdlijnen). Elke algemeen econoom kon die van tevoren uittekenen namelijk.

Waarom dan toch een 160 pagina’s dik rapport? Dat is dan toch schieten met een kanon op een mug? Ja, maar zo diep zijn we gezonken in de besluitvorming in Nederland, en in de relatie tussen ambtenarij en politiek.

Een opgetrokken wenkbrauw van de directeur van het Centraal Planbureau tijdens de formatie had me genoeg moeite geleken om dit plan van tafel te vegen. Desnoods ondersteund met een minzaam knikje van de beleidsdirecteur van De Nederlandsche Bank. En als maximale inspanning (vooruit, we doen niet moeilijk) twee ambtelijke A4'tjes van Financiën. En klaar.

Maar nee, dat plannetje (ik weet eigenlijk niet eens van welke partij, en wil het niet weten ook) moest en zou in het regeerakkoord, en het werd aan SEO overgelaten om de betrokken politieke partij anderhalf jaar later verdrietig te maken. Dat is dan nu gebeurd.

Intussen is de relevante, onderliggende vraag blijven liggen. Die luidt: hoe kunnen we het maagaandeel van groente en fruit vergroten, en het maagaandeel van dierlijke eiwitten verlagen? Dat is namelijk om allerlei redenen – klimaat, natuur, gezondheid, dierenwelzijn, ruimtegebruik om een paar thema’s te noemen -- een wenselijke doelstelling.

Dit is een grotere vraag dan ik in de resterende 150 woorden van deze column beantwoorden kan. Maar wat als een paal boven water staat, is dat het veranderen van de standaard hierbij een belangrijke rol speelt. Nu is (niet overal meer, maar toch) de standaard: we eten dier (met wat florale versieringen). In het restaurant, in de bedrijfskantine, in het fastfood, als er vrienden komen eten. Als de standaard wordt: we eten plant (met wat versieringen van dierlijk eiwit), dan ben je hard op weg het doel te bereiken.

Hoe? De overheid kan morgen beginnen het goede voorbeeld te geven. Bij alle catering (inclusief de kantines van de ministeries én die van de Tweede Kamer) ruim baan geven aan flora, en het fauna-aanbod juist beperken. En: lékker.

Dít (deel)beleid is ten principale geschikt, juridisch houdbaar, en als het ook maar een pietsie doeltreffend is (ambtenaren en overheidsgasten eten per saldo iets minder dier), is het in elk geval zeer doelmatig. Want het kost (bijna) niets. Aan de slag.