Zestien topmannen in geblindeerde busjes kwam het imago van het bedrijfsleven niet ten goede

Heeft u zich op 11 oktober geërgerd toen topmannen uit het bedrijfsleven op bezoek gingen bij premier Mark Rutte in het Catshuis? Voelde u irritatie omdat ze in geblindeerde busjes kwamen, vastgelegd door fotografen in de bosjes alsof het om een geheime ontmoeting ging? Dacht u dat de zestien ‘supercommissarissen’ met Rutte de 2 miljard euro gingen verdelen die vrij kwam omdat nét was besloten dat de afschaffing van de dividendbelasting niet doorging?

Waar menig Nederlands topbestuurder het jaar afsluit met een bezoedeld imago, geniet Jan Hommen (75) nog immer groot gezag. Hij is de aanvoerder van het AEX-beraad, u weet wel die club heren die in geblindeerde busjes naar het Catshuis kwamen. ‘Een ongelukkig beeld.’

Niet nodig, want het was allemaal een ongelukkige samenloop van een heleboel omstandigheden, zegt de aanvoerder van de heren op leeftijd (er was geen enkele vrouw bij) in de busjes.

Jan Hommen, oud-topman van Philips en van ING, regelde de ontmoeting met Rutte. ‘Ik snap het wel’, zegt hij vrijdag 14 december in een interview met de Volkskrant over de negatieve reacties erop, ‘het was een ongelukkig beeld. Het hele woord dividendbelasting is niet gevallen.’ Hommen is de aanvoerder van het AEX-beraad. Dat zijn de president-commissarissen van de grootste beursgenoteerde ondernemingen, die twee keer per jaar informeel bijeenkomen, deze keer met premier Rutte.

Uitgestelde ontmoeting

‘Die ontmoeting was al in januari geregeld en zou in april plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld’, zegt Hommen. ‘Het zou ook eigenlijk op Algemene Zaken zijn, maar een dag van tevoren werd het verplaatst naar het Catshuis. We hadden vooraf afgesproken bij een van ons thuis en daarvoor zijn die busjes geregeld. Er waren geen andere busjes, heb ik begrepen. Alleen deze geblindeerde. Ongelukkig. Als de bijeenkomst in april was doorgegaan, was dit beeld nooit ontstaan.’

Dan had die immers niet zo nadrukkelijk in het teken gestaan van de bekoelde relatie tussen samenleving, overheid en bedrijfsleven. In oktober speelden zaken bij grootbank ING die niet onmiddellijk duidden op een maatschappelijke antenne, met een (ingetrokken) loonsverhoging voor topman Hamers en een recordschikking voor een witwasaffaire. Een nog groter stempel drukte de annulering door Rutte van de afschaffing van de dividendbelasting. Die volgde meteen na het besluit van Unilever om toch niet naar Nederland te verhuizen.

De benenwagen

Waren de zestien president-commissarissen op Ruttes ministerie genood, zoals de bedoeling was, dan hadden ze met de benenwagen het Binnenhof op kunnen kuieren en had geen fotograaf een vaag takje van de bosjes rondom het Catshuis in de fotografische compositie kunnen toevoegen. Dan was er niets geheims aan de ontmoeting geweest.

Daarna riep Rutte de topbestuurders van het bedrijfsleven op vaker in gesprek te gaan met de samenleving, zo nodig door aan talkshows deel te nemen. Volgens Hommen gaat er gehoor gegeven worden aan die oproep. ‘We hebben het opgepakt. U zult gaan zien dat er meerdere mensen zijn die dit erbij gaan doen.’ En volgende keer met open busjes naar Rutte? ‘Of met de platte kar. Misschien kunnen we hem van PSV lenen.’