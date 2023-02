Zelfs in het aardbevingsgebied in Groningen gingen huizenprijzen bijna over de kop

In de Jan Zijlstraat in Ten Post zijn alle huizen gesloopt en worden opnieuw gebouwd. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De prijsstijgingen komen naar voren in een doorlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in buurten waar zware schade door aardbevingen is vastgesteld is sprake van een krappe woningmarkt, aldus het CBS. Die conclusie geldt overigens tot en met het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen was de stemming op de Nederlandse woningmarkt al aan het kantelen, onder meer door het stijgen van de hypotheekrente en energielasten.

Over deze auteur

Marc van den Eerenbeemt is redacteur economie en schrijft sinds 2016 over onder meer de woningmarkt en vastgoed.

Het CBS volgt de woningmarkt in het aardbevingsgebied al sinds 2015. Eerder was wel sprake van een achterblijvende ontwikkeling op de huizenmarkt, bijvoorbeeld wat betreft verkooptijd en prijsontwikkeling. Nu wijst volgens het onderzoek niets meer op het significant achterblijven van de woningmarkt in de risicogebieden. Vanaf eind 2020 is de verkoopprijs overal gemiddeld hoger dan vraagprijs. In buurten met ‘lage of gemiddelde schade-intensiteit’ is de verkoopprijsindex zelfs flink meer gestegen dan in vergelijkbare buurten zonder aardbevingsschade.

Makelaars in de regio spreken van enig optimisme, zowel onder kopers als verkopers. ‘Misschien is de markt hier inmiddels nog sterker dan in de rest van Nederland’, zegt Jan Koolhof, al zo’n dertig jaar makelaar in de regio. ‘Rond 2016 was het sentiment hier nog echt negatief. Mensen twijfelden of het kopen van een woning in dit gebied wel zo’n goede keuze zou zijn. Dat was ook het moment dat particuliere beleggers woningen gingen kopen. Die vinden het nu te duur. Koopjes zijn er niet meer.’

Een collega van hem uit Winsum, die zijn naam niet in de krant wil, zag dezelfde ontwikkeling. ‘Tien jaar geleden was de stemming: je verkoopt je huis hier nooit meer. Naarmate meer bekend werd over allerhande regelingen en subsidies kwam het vertrouwen weer langzaam terug. Mensen beseffen nu: je kunt hier tegen schade oplopen, maar er is wellicht ook een oplossing. De een gaat daar anders mee om dan de ander.’

Bijsluiter

Het CBS volgt de woningmarkt in buurten die schade hebben geleden door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daarvan was vooral sprake in het noordoosten van de provincie, in het bijzonder boven het aardgasveld van Slochteren. De resultaten worden vergeleken met vergelijkbare buurten in dezelfde regio zonder goedgekeurde schademeldingen.

De verkoopprijzen stegen sinds 2012 met 78 procent in de zwaarst getroffen gebieden. Die prijsstijging, die meeliep met de nationale ontwikkeling, kwam laat op gang. Inmiddels is het prijsverschil met vergelijkbaar gebied verdwenen, aldus het CBS. In de minder zwaar getroffen gebieden stegen de prijzen met 90 tot 93 procent.

Woningen die te koop staan in het aardbevingsgebied hebben niet zelden een bijsluiter waarin wordt verwezen naar een eventueel versterkingsadvies en subsidies voor verbetering van de woning. Makelaar Koolhof steekt veel werk in die dossiers, zegt hij. ‘Wat draag je over aan de koper? Welke regelingen zijn er eventueel van toepassing?’

Onder de getroffen huiseigenaren bevinden zich schrijnende gevallen, erkent Koolhof. ‘Het vertrouwen in de overheid is ernstig beschadigd. Tegelijkertijd ziet men dat er veel wordt geïnvesteerd, ook in scholen en andere voorzieningen. Daarmee groeit het vertrouwen dat het hier uiteindelijk wel goed komt.’