Zeescheepvaart is aan boord: alle grote vervuilende sectoren hebben nu een klimaatplan

Luchtvaart

Hetzelfde gold voor de de internationale luchtvaart. Die sprak na de top van Parijs af vanaf 2020 de broeikasgasemissies niet verder te laten stijgen. Een lachertje, riepen critici. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) verwees er op Twitter na het sluiten van het scheepvaartakkoord nog even naar: 'Kijken jullie mee ICAO (de internationale luchtvaartorganisatie, red.)? Met jullie schaamteloze 'co2-neutrale groei vanaf 2020'.



De scheepvaart is zeer vervuilend door het gebruik van de brandstof stookolie. Dit bijproduct van olie is smeriger dan benzine, kerosine en diesel, die ook uit olie worden gewonnen. Om het tot een volwaardige brandstof te maken, wordt bovendien vaak chemisch afval bijgemengd in plaats van diesel. De totale uitstoot van de internationale scheepvaart, met 900 miljoen ton co2 in 2015, is even groot als die van Duitsland - de grootste economie van Europa.



Onder meer Brazilië en Panama, met grote belangen in de scheepvaart, probeerden de ambities van het akkoord te temperen. De Verenigde Staten, Rusland en Saudi-Arabië waren de grote tegenstemmers. Net als in Parijs was de kostenverdeling tussen rijke en armere landen een belangrijk twistpunt.