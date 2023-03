Zeer bewogen jaar voor Gasunie: half miljard euro winst, topman Han Fennema stapt op

Een lng-installatie van Gasunie op de Maasvlakte. Beeld Koen van Weel / ANP

De energiecrisis heeft staatsbedrijf Gasunie in 2022 een winst opgeleverd van ruim een half miljard euro. Maar het bedrijf moest een vergelijkbaar bedrag afschrijven nadat het Gasunie-aandeel in Nord Stream waardeloos was geworden. Dat heeft Gasunie woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het ‘uitzonderlijke jaar’ 2022.

‘De tragische humanitaire gevolgen van de oorlog en de geopolitieke consequenties voor de energiemarkten hebben het jaar voor ons getekend’, zegt ceo Han Fennema, die op dezelfde presentatie aankondigde dat hij komende zomer na bijna tien jaar vertrekt als topman.

Over de auteurs Tjerk Gualthérie van Weezel is economieredacteur en onder meer gespecialiseerd in de energiemarkt voor consumenten en bedrijven. Bard van de Weijer is economieredacteur en sinds 2018 specialist op het gebied van de energietransitie.

Het afgelopen jaar stond voor Gasunie in het teken van de leveringszekerheid van aardgas. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne viel een groot deel van de Russische gasstroom naar Europa weg. Dit werd grotendeels opgevangen door meer tankers met vloeibaar aardgas (lng) te contracteren. Gasunie maakte in die ‘zoektocht’ naar lng afgelopen zomer indruk door honderd dagen na de inval al een nieuwe drijvende lng-terminal te openen in de Eemshaven bij Delfzijl. Via zowel deze nieuwe terminal als de bestaande Gate-terminal in Rotterdam stroomden miljarden kubieke meters extra aardgas het Gasunie-netwerk in Nederland en Duitsland in.

Gas stroomt nu andersom

Door het wegvallen van het Russische aanbod is de richting waarin aardgas door de leidingen van Gasunie stroomt, omgekeerd. In plaats van oost naar west wordt nu veel meer gas geïmporteerd uit Engeland en België, dat vervolgens naar Duitsland stroomt. Ook komt er dus veel meer lng via Nederland binnen.

De omzet van Gasunie steeg hierdoor aanzienlijk, van 872 miljoen euro in 2021 naar 2,25 miljard euro afgelopen jaar. Maar het bedrijf had zelf ook behoorlijk last van de gestegen energieprijzen. Zo vielen de kosten voor onder meer het transport en het op kwaliteit brengen van gas zo’n 300 miljoen euro hoger uit dan een jaar eerder. Toch was het resultaat na belastingen 555 miljoen euro, 244 miljoen meer dan in 2021.

Nord Stream afgeschreven

Ook de sabotage van de Nord Stream-pijplijn had grote gevolgen voor het bedrijf. Gasunie is voor 9 procent aandeelhouder in twee van de drie vernielde leidingen. Afgelopen zomer, toen Gazprom de gasstroom door de leiding met een reeks gezochte argumenten steeds verder terugdrong, besloot Gasunie die waardering van dat aandeel al te verlagen van 508 miljoen euro naar 240 miljoen. Na de ontploffingen van de pijplijn is het bezit in Nord Stream helemaal afgeschreven.

Omdat Gasunie een monopolist is, zijn er strenge regels die voorschrijven hoe het met gestegen inkomsten moet omgaan. Een belangrijk deel van de miljoenen moet uiteindelijk, via lagere tarieven de komende jaren, terugvloeien naar klanten. Ook moet het staatsbedrijf de komende jaren aanzienlijk investeren in uitbreiding van het netwerk, in verband met de energietransitie.

Gasunie is onder meer betrokken bij de aanleg van warmtenetten, de ondergrondse opslag van CO2 en de aanleg van een waterstofnetwerk. Al deze projecten gaan komende jaren tussen de 400- tot 700 miljoen euro per jaar kosten, verwacht het bedrijf.

Van aardgas naar waterstof

Met name op waterstofgebied zijn de ambities groot. Gasunie wil een deel van het bestaande aardgasnet ombouwen voor waterstof. Het Nederlandse waterstofnetwerk moet uiteindelijk bijna 1.200 kilometer lang worden en voor ongeveer 90 procent worden opgetrokken uit bestaande aardgasleidingen, die geschikt gemaakt worden voor het transport van waterstof. Volgend jaar wil het bedrijf een investeringsbeslissing nemen over de eerste fase van het waterstofnet.

Problemen ondervond Gasunie afgelopen jaar ook bij de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek. De oplevering van de fabriek, die nodig is om buitenlands aardgas geschikt te maken voor gebruik door Nederlandse gasfornuizen en cv-ketels, liep keer op keer vertraging op, onder meer als gevolg van de pandemie en doordat aannemers het onderling aan de stok kregen. De fabriek is noodzakelijk om de gaswinning in Groningen volledig te kunnen stoppen en Gasunie noemt het eindeloze uitstel ‘teleurstellend’. Volgens de laatste stand van zaken moet de fabriek komend najaar in bedrijf komen.