Zandvoorters verdienen met hun huizen goud geld aan Formule 1-fans

Lunchroom Rabbel is omgetoverd tot een Formule 1-museum. De Dutch Grand Prix staat bijna voor de deur. Veel Zandvoorters proberen een graantje mee te pikken. Beeld ANP

‘Mooie grote woning in Zandvoort te huur tijdens F1 Grand Prix, van 2 t/m 5 september 2021.’ Het prijskaartje: 4.500 euro. Zo luidt een van de vele advertenties voor te verhuren huizen en appartementen van Zandvoorters. Inwoners van het Noord-Hollandse dorp haken in op de Formule 1-race die komend weekend wordt gehouden. De websites Marktplaats, Airbnb en Booking.com staan vol met huizen, appartementen en kamers die voor deze periode worden aangeboden, soms voor exorbitante bedragen.

De telefoon van Volinda Klos, adviseur van VVV Zandvoort, rinkelt onophoudelijk. De VVV houdt geen exacte cijfers bij over hoeveel mensen hun huis willen verhuren voor de Grand Prix, maar het enthousiasme is groot. ‘Het is een gekkenhuis.’ Het verhuren van accommodaties doet de VVV via Booking.com.

Niet alleen de huizenaanbieders, ook de Formule 1-fans verdringen elkaar om een plekje. Wie in het weekend van 3 tot 5 september naar een huis of appartement in Zandvoort zoekt, krijgt de melding dat 87 procent is volgeboekt. Een van de gelukkige verhuurders op deze site is Catarina Sampaio: ze meldt dat ze voor haar ‘F1 Beach House’, anderhalve kilometer van het circuit, ruim 3.200 euro vangt voor drie nachten verblijf.

Talitha Nöllen, woordvoerder van Marktplaats, ziet een enorme stijging in te huur aangeboden accommodaties. Niet alleen Zandvoorters, ook mensen uit dorpen en steden verderop proberen (delen van) hun huis te verhuren aan Formule 1-fans voor een extra zakcentje. ‘Er is aanbod tot ver buiten Zandvoort, bijvoorbeeld in Spaarnwoude, Sassenheim, Hoofddorp en Amsterdam. Er zit van alles tussen: we zien villa’s met zwembad, maar ook woonboten.’

Ook op Airbnb boeren de Zandvoortse verhuurders goed in het weekend van de Grand Prix. Host Rainaldo Kroesen, die sinds 2017 een kamer van zijn huis verhuurt aan toeristen, zag vorig jaar al groot enthousiasme rond het eerste weekend van september. ‘Toen vorig jaar op 29 januari bekend werd dat de Grand Prix weer naar Nederland kwam, wilde iedereen boeken. Dat begon acht maanden van tevoren, de ruimte was heel snel verhuurd.’

Dit jaar zette Kroesen zijn kamer pas begin augustus te huur: hij gebruikte de extra ruimte om thuis te werken. Hij was bang dat mensen dit jaar minder snel zouden boeken vanwege de coronaregels, maar die zorg bleek ongegrond. Terwijl hij vertelt, verschijnt boven zijn advertentie de tekst ‘Niet beschikbaar’. ‘Ah, die is net geboekt!’

Dit jaar vangt hij in het Grand Prix-weekend 350 euro voor de kamer boven in zijn rijtjeshuis. ‘Je merkt het in het hele dorp. Caravans, omgebouwde garages, tuinhuisjes: mensen verhuren elke overgebleven ruimte die ze kunnen bedenken. Het is een hobby van ons hier in Zandvoort.’