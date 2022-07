Zal Uber ook deze crisis overleven?

Koningin Elizabeth is het populairste staatshoofd ter wereld, president Zelensky is de grootste politieke held van de wereld, Bono is een gevierd artiest, net als Madonna. Lionel Messi behoort nog tot de best betaalde voetballers in de wereld.

En in Nederland is Wopke Hoekstra een gerespecteerd minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider, schreef Clarence Seedorf tot voor kort een column voor de prestigieuze NRC en is Tom de Swaan president-commissaris van ABN Amro waarvan de staat de meerderheid van de aandelen heeft.

Overeenkomst is dat ze allemaal voorkwamen in de reeks van documenten die in respectievelijk 2015, 2017 en 2021 zijn uitgelekt als de Panama- (11,5 miljoen documenten, bankafschriften en e-mails), Paradise- (13,4 miljoen) en Pandora Papers (11,9 miljoen). Talrijke staatshoofden, politieke kopstukken, captains of industry, miljardairs en beroemdheden werden genoemd vanwege verdachte constructies voor mogelijke belastingontwijking, net als vele bedrijven. Maar er gebeurde op een uitzondering daargelaten nauwelijks iets mee. De een ontkende, de ander wist er niets van, de derde hief de constructie op, de vierde zei er niets over en de vijfde noemde alle aantijgingen vals.

Hoe groter de oogst, hoe kleiner de gevolgen. Wie een politicus wil wippen moet hem of haar betrappen op een specifiek leugentje over een feestje of over een seksuele uitspatting. Bij het doorvlooien van miljoenen documenten door het consortium van onderzoeksjournalisten kunnen de honderden betrokkenen zich achter elkaar verschuilen. Bij de Uber Papers (124 duizend documenten) die deze week naar buiten kwamen, is de namenrij niet minder indrukwekkend: de Franse president Macron, de Duitse politicus (nu bondskanselier) Scholz, de Amerikaanse senator (nu president) Joe Biden, de voormalige Britse minister van Financiën George Osborne, de Ierse premier Enda Kenny en voormalig Europees commissaris Neelie Kroes werden allemaal benaderd door de top van Uber om voor het bedrijf te lobbyen.

Niemand hoeft bang te zijn dat het politieke consequenties zal hebben, laat staan dat ze voor een rechter worden gesleept wegens illegale handelingen als dat al het geval zou zijn. Het vult de zomerkranten en daarna hoor je er niets meer van.

Voor Uber zelf lijken de consequenties ook beperkt. Het vervoersplatform is op de beurs nog altijd meer dan 40 miljard dollar waard. De koers sloot dinsdag op 21,57 dollar, een koerswinst in vergelijking tot begin deze maand. Beleggers zijn niet onder de indruk. Uber heeft in zijn korte bestaan – het bedrijf werd in 2008 opgericht – al zoveel te verduren gekregen dat het een enorme dikke huid heeft. Als er intern geen veldslag plaatsvond, was er wel ruzie met de autoriteiten over vergunningen, met de bonden over arbeidsvoorwaarden en met concurrenten zoals Alphabet over het stelen van bedrijfsgeheimen. De werkcultuur van Uber werd gelaakt en er kwamen beschuldigingen van aanranding en zelfs verkrachting door Uber-chauffeurs. En daarnaast waren er de continue verliezen. Pas dit jaar hoopt Uber voor het eerst een positieve cashflow te hebben.

Als Macron, Scholz en Biden vrijuit gaan, zoals Elizabeth en Zelensky in de eerdere publicaties, heeft ook Uber niet veel te vrezen.