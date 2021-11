Zal Nederland straks ook weer een inflatie van 6,2 procent kennen?

Inflatie is goed zo lang het alleen door statistische bureaus wordt opgemerkt. Maar inmiddels merken consumenten het elke dag in hun portemonnee dat producten en diensten duurder worden. Suiker, koffie, thee en graanproducten kosten meer. De propere Nederlanders moeten ook meer betalen voor hun allesreiniger. En de prijs van een biertje om het verdriet weg te spoelen is 10 procent gestegen.

Boodschappen doen is merkbaar duurder, net zoals benzine tanken, de verwarming aanzetten of naar de sportschool of het café gaan.

Een beetje inflatie zorgt ervoor dat schulden langzaam eroderen en mensen geld blijven uitgeven en wordt daarom wel de smeerolie van de economie genoemd. Maar die economie heeft steeds meer smeerolie nodig om niet vast te lopen. In het verleden moest inflatie onder de 2 procent blijven. Daarna werd 2 procent precies toegestaan. En inmiddels vinden de centrale banken het ook goed als het op lange termijn gemiddeld 2 procent is. Dus als het bij uitzondering een jaar 3 procent is, mag dat ook zo lang het jaar daarop de prijsstijgingen beperkt blijven tot 1 procent.

Maar woensdag bleek de inflatie in de VS te zijn opgelopen tot 6,2 procent. Dat is het hoogste percentage sinds 1990, het jaar dat Marco Borsato de Soundmixshow won en de Sovet-Unie uiteenviel. Deels heeft dat te maken met de gestegen prijzen voor olie en gas, maar ook geschoond voor energie en voedsel - de zogenoemde kerninflatie - is de prijsstijging vergeleken met een jaar geleden inmiddels al 4,3 procent. De Consumer Price Index (CPI) wordt nu gekscherend wel de Consumer Pain Index genoemd.

Ook in andere landen exploderen de inflatiecijfers: in Duitsland is die inmiddels opgelopen tot 4,5 en in Spanje tot 5,5 procent - de hoogste cijfers sinds 1992. In Nederland is de inflatie (zonder de huizenprijsstijgingen) nu 3,4 procent, de hoogste sinds 1999. Maar niemand twijfelt eraan dat die verder oploopt. De gasprijs loopt wat terug, maar de producentenprijzen in China zijn gestegen met 13,5 procent. Nestlé, Unilever en Kraft Heinz hebben allemaal aangekondigd de prijzen in 2022 te verhogen. En dat zal in de winkels worden doorberekend.

Centrale bankiers hebben tot nu toe de inflatie een tijdelijk verschijnsel genoemd. Helaas wordt aan tijdelijkheid nooit een datum gekoppeld. Het aanzetten van de geldpers na de kredietcrisis was ook tijdelijk, maar duurt inmiddels al meer tien jaar.

En nu is wel duidelijk dat de inflatie zal voortduren tot in 2022 en 2023 ongeacht of corona voortduurt of wegebt. In een groeiend aantal beroepen zijn er tekorten wat zich vertaalt in hogere prijzen. Een massale verarming dreigt, als werknemers en gepensioneerden dit niet gecompenseerd krijgen.

En als dat wel gebeurt zal de loon- en prijsspiraal weer terugkeren die alleen ouderen nog kennen van het kabinet-Den Uyl en het kabinet-Van Agt/Wiegel. Toen had je geen statistisch bureau nodig om inflatie vast te stellen.