Zal IJmuiden paperclipstaal moeten gaan maken?

Alleen al de suggestie de Tata-fabriek terug te brengen tot een elektrische staalmaker, zoals bleek uit de vorige week gelekte notulen, is een signaal dat de directie noodgedwongen bezig is de handdoek in de ring te gooien.

Het is weliswaar slechts een optie. Maar wie die optie niet wilt, noemt de mogelijkheid niet eens. Wat Tata nu doet is te vergelijken met de nieuwe coach van Ajax die degradatie naar de Keukenkampioen divisie als optie heeft.

Tot nu toe wilde de directie van Tata in IJmuiden nog Champions League gaan spelen. Tata zou worden getransformeerd in een groen staalconcern dat het milieu en de omgeving niet langer belast, maar desondanks topkwaliteit staal tegen een concurrerende prijs kan leveren.

Maar het is te hoog gegrepen: technisch een te grote uitdaging en financieel onhaalbaar. De bazen in India hebben er een streep door gehaald. Om de omgeving te plezieren, moet Tata in de toekomst staal maken uit schroot in plaats van erts. Dat past beter bij het ideaal van de circulaire economie. Maar het zal gaan met veel minder werknemers. En het staal zal van veel lagere kwaliteit zijn.

Toeval of niet, het schrootplan lekte uit op het moment dat het Indiase moederconcern Tata, ook eigenaar van Jaguar en Rover, bekendmaakte 5 miljard euro te investeren in een nieuwe batterijfabriek in Groot-Brittannië die accu’s gaat maken voor elektrische auto’s. Het wordt een van de grootste van Europa.

De Britse premier Rishi Sunak zou deze investering, goed voor vierduizend banen, hebben binnengehaald na onderhandelingen met Tata-topman Natarajan Chandrasekaran. Nederland heeft geen Sunak, alleen een demissionaire Rutte die wel veel reist, maar niet naar Mumbai ging.

Tata steekt geen miljarden in de dochteronderneming in IJmuiden. India lijkt de fabriek te gedogen na enkele mislukte pogingen (een fusie met ThyssenKrupp en overname door Zweedse SSAB) ervan af te komen. Zolang het bedrijf in IJmuiden de eigen broek kan ophouden, mag het blijven produceren en de verdiensten houden voor investeringen. Op dit moment zit de fabriek overigens in de rode cijfers.

Hoogstens willen de bazen in India overwegen naast de elektro-oven één kleine hoogoven voor groene stroom te bouwen. Maar het zal heel lang duren voordat daarvoor voldoende groene waterstof beschikbaar is, zodat de fabriek vooralsnog op gas moet worden gestookt. En dat is met de stijgende CO 2 -heffingen duur.

Hoe dan ook zal de Nederlandse overheid met een giga-subsidie over de brug moeten komen bij dat plan. En het kan wel een jaar duren voordat het huidige demissionaire kabinet is vervangen door een nieuw kabinet dat daarover knopen kan doorhakken.

Een staalbedrijf met alleen een elektro-oven zal markttechnisch een enorme stap terug zijn. Het huidige Tata Steel in IJmuiden verkoopt hoogwaardig staal voor de auto- en verpakkingsindustrie dat weinig bedrijven in de wereld kunnen maken. In Nederland is er al een keer een staalbedrijf met elektro-ovens geweest. In Alblasserdam was Nedstaal verwerker van schroot tot staal voor onder meer lasdraad en paperclips. Nedstaal sloot in 2017.

Het is een gek idee dat Tata IJmuiden nu Nedstaal 2.0 kan worden.