Zal het Damrak zelfs Beter Bed nog gaan missen?

Er werden op de beursvloer graag grappen over gemaakt – veelal omdat er in het fonds nauwelijks handel in plaatsvond. Beter Bed zou op de lokale markt een slapend bestaan leiden. En als de koers een keer wat deed, werd gegniffeld dat ‘er misschien één of twee bedden waren verkocht’.

Maandag schoot de koers van de winkelketen ineens met meer dan 100 procent omhoog. Reden voor de koersexplosie was een openbaar bod op de aandelen. Koper is Torqx, een opkoopfonds in Bussum dat een bijzondere voorliefde lijkt te hebben voor middelgrote Brabantse bedrijven. Eerder kocht Torqx al het Eindhovense hightechbedrijf VHE en Diamond Tools Group, producent van diamantgereedschappen in Valkenswaard.

Voor Beter Bed – een keten met nu 130 beddenzaken – betaalt Torqx liefst 6,10 euro per aandeel, in totaal 168 miljoen euro. Vrijdag noteerde Beter Bed nog 2,95 euro, zodat de zittende aandeelhouders zich in de handen wrijven en de mensen die hun stukken net hebben verkocht zich voor de kop slaan.

Op het Damrak zelf zal ook een traantje worden weggepinkt. Opnieuw zal een Nederlands bedrijf verdwijnen van het koersenbord in Amsterdam dat er steeds exotischer uitziet. Het huidige managementteam van Beter Bed stemt in want zonder beursnotering is het beter in staat zich ‘volledig op de langetermijnplanning’ te concentreren. Nu is het nog overgeleverd aan de tucht van de markt. En die eist koerswinst en dividend, iets waar Beter Bed niet echt in heeft uitgeblonken.

Het bedrijf uit beddenstad Uden (ook Dico en Swiss Sense zitten er) was op de beurs vooral erfgoed van het decennium van de hebzucht, zoals de jaren negentig wel worden genoemd. Het kwam in 1996 met veel fanfare naar het Damrak, nadat vijftien jaar eerder door de gebroeders Mark en Pieter Diks een winkelketen voor slaapkamermeubilair uit de grond was gestampt toen ook de ledikant een modeartikel was geworden.

Het duo had zoals vele ondernemers grote ambities toen. Ze zouden vanuit Uden met hun bedden- en matrassenhandel de wereld gaan veroveren. De opbrengst van de beursgang werd niet alleen gebruikt om een plekje in de Quote 500 te veroveren, maar ook om in allerlei landen winkels te openen. Onder de slogan ‘Retteketet met Beter Bed’ groeide het bedrijf naar meer dan duizend filialen.

Behalve Beter Bed kamen er ketens als Beddenreus, Slaapgenoten en Dormaël bij. Maar de ups gingen gepaard met vele downs. Ketens, zoals die in Spanje, bleken geen financieel succes te zijn. In 2018 kende het bedrijf moeilijke tijden. Beter Bed raakte in opspraak door giftig schuim in de matrassen van de Duitse dochter Matrazen Concord. Het gevolg was dat schoon schip moest worden gemaakt. Het management werd vervangen en de onderdelen buiten de Benelux werden allemaal verkocht. De laatste jaren zet Beter Bed vooral in op het online-verkoopkanaal.

De familie Diks stapte er begin deze eeuw uit en begon even later onder de naam Swiss Sense een eigen keten van boxspringwinkels. Misschien is die rijp voor het Damrak.