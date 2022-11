Zal de inflatie er langzaam uitlopen?

De angst voor inflatie ebt bij aandelenbeleggers even snel weg als de angst bij voetballiefhebbers dat Oranje het moeilijk zal krijgen tegen Senegal. De beursindices schieten al dagen omhoog, nu de inflatie in de Verenigde Staten op zijn retour lijkt. In oktober stegen de consumentenprijzen daar met 7,7 procent en de producentenprijzen met 8 procent – lager dan op voorhand was verwacht.

De aandelenkoersen boekten in de anders zo wispelturige maand oktober de grootste winsten van dit jaar. En dat lijkt zich in november door te zetten. Reden is het feit dat de prijsstijgingen in de VS al vier maanden stapje voor stapje afnemen. Helemaal gerust is niemand er nog op, maar de aandelenmarkten nemen er een voorschot op. Die wachten nooit op feiten, maar worden gestuurd door verwachtingen. En de verwachting is dat de Amerikaanse centrale banken de rente in december niet met 0,75 procentpunt verhogen, zoals de vorige vier keer, maar met 0,5 procentpunt.

Dat mogelijke kwart procentpunt minder is een reden voor euforie. En die slaat ook over op de Nederlandse aandelenmarkt. De AEX is sinds 14 oktober met 75 punten of 12 procent gestegen. Misschien wordt het een veel minder slecht jaar voor aandelen dan iedereen eerder vreesde.

In Nederland is de inflatie nog niet gaan liggen. Het laatste cijfer is 14,3 procent – het hoogste cijfer in Europa, na Turkije en Oekraïne. Maar dat kan in november veranderen. Een deel van de inflatie loopt eruit. In november vorig jaar waren de prijsstijgingen van veel goederen al in het prijsindexcijfer verwerkt. Olie is niet veel duurder dan één jaar geleden, toen het inflatiecijfer opliep tot 5,2 procent. De prijzen van koper, katoen en hout zijn sinds die tijd gedaald. In vergelijking met november 2021 zal de inflatie vermoedelijk minder hoog zijn.

Of de inflatie tijdelijk stagneert of structureel luwt – er zijn nu al analisten die deflatie voorspellen als de prijzen van grondstoffen instorten – hangt echter ook af van andere partijen. Tot nu toe is er bijna nergens in de wereld een echte loon-prijsspiraal in werking getreden. De eisen van vakbonden voor een volledige compensatie van de prijsstijgingen worden door werkgevers weggehoond. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn de vakbonden niet machtig genoeg om een vuist te maken. Nergens gaan werkenden massaal de barricades op om de eis kracht bij te zetten.

Wat wel gebeurt is dat overheden met geld smijten om hun burgers voor de stijgende prijzen te compenseren met toeslagen, accijnsverlagingen en prijsplafonds. Die uitgaven kunnen inflatoir werken als er geen belastinginkomsten tegenover staan. Uiteindelijk kunnen ze zelfs het vertrouwen in de eigen munt ondermijnen, zoals met de Turkse lira is gebeurd. Maar daar staat tegenover dat de centrale banken hun voet krachtig op de rem zetten met renteverhogingen. Fed-voorzitter Jay Powell zei liever te laat dan te vroeg te stoppen met renteverhogingen. Desnoods riskeert hij een recessie.

Natuurlijk kan het verkeren. Net zoals in het voetbal, waar Nederland ook kan verliezen van Senegal.