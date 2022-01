Zal de benzineprijs nog een keer over de kop gaan?

Op 21 april 2020, toen zelfs de pandemiegoeroes Ab Osterhaus en Diederik Gommers dachten dat corona voor het begin van de zomervakantie uitgewoed zou zijn, werd de vraag opgeworpen of aan de Route du Soleil of de Links-Rheinische gratis zou kunnen worden getankt.

Kopers van ruwe olie kregen die dag op een leveringscontract in mei 40 dollar per vat toe, omdat niemand de smurrie wilde hebben. Opslagtanks waren tot de rand toe gevuld en supertankers moesten voor anker gaan omdat ze niet wisten waar ze met de olie naartoe moesten. Reden was de ineenstorting van de transportsector door de lockdowns. Vliegvakanties waren gestopt, mensen werkten thuis en niet-essentiële winkels hoefden niet te worden bevoorraad. ‘Zet maar een vaatje voor mijn deur’, zo werd geroepen. Helaas is ruwe olie onbruikbaar. En dat benzine niet gratis zou worden was ook gauw duidelijk, omdat die voor 68 procent uit belastingen bestaat.

Maar over een benzineprijs van minder dan één euro kon worden gedroomd. Met de komst van duurzame energiebronnen en de elektrificatie van het autopark zouden de Opec-landen zoals Saoedi-Arabië de olie in de uitverkoop gooien voordat het helemaal niets meer waard zou zijn.

Maar dromen zijn bedrog. En inmiddels kost een euro ongelood (adviesprijs) 2,13 euro. En het is best mogelijk dat die voor de zomer nog oploopt tot 2,50 euro. Dat zou ook de inflatie verder opjagen en de koopkracht ondermijnen.

Deze week kwam de prijs van een vat ruwe olie voor het eerst sinds 2014 boven de 90 dollar. Analisten denken dat die nog voor begin maart zal zijn opgelopen tot 100 dollar. En dat kan nog veel hoger worden als Rusland daadwerkelijk Oekraïne binnenvalt. Een van de redenen voor de prijsstijgingen is dat de Opec+ (het traditionele kartel en Rusland) niet in staat lijkt de productiebeperkingen van 2020 terug te draaien. De belofte van vorig jaar om de productie met 400 duizend vaten per dag te verhogen wordt niet waargemaakt. In december steeg de olieproductie van de Opec+ maar met 170 duizend vaten. Ook de investeringen in de Amerikaanse schalieolie-productie blijven achter. Goldman Sachs houdt rekening met een olieprijs van 105 dollar per vat in 2023. Doug King, baas van het succesvolle Merchant Commodity Fund, voorspelde deze week op Bloomberg dat de olieprijs in de komende jaren zelfs naar 200 dollar per vat zal stijgen

Voorbehoud daarbij is dat de wereldeconomie niet instort en de Chinese motor niet gaat haperen. En dat omikron ook daadwerkelijk omi-gone zal worden en zich geen ergere varianten van corona zullen voordoen. Toen de omikronvariant in november opdook en nieuwe lockdowns van kracht werden, daalde de olieprijs ook met 10 procent. Maar twee weken later steeg die al weer. En inmiddels is benzine duurder dan ooit. En is het twee jaar geleden afgeschreven zwarte goud kan weer worden gekoesterd.

Als de droom van omi-gone wel uitkomt, zullen in de kletsprogramma’s de pandemiegoeroes moeten plaatsmaken voor onheil prekende oliegoeroes.