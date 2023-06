Zal AI niet beter op de aarde passen dan de mensheid?

Het is de ultieme multiplechoicevraag voor het examen doemdenken en zwartkijken. Dat de mensheid deze eeuw of volgende eeuw ten onder gaat staat vast. Maar wat zal het einde van de mensheid veroorzaken?

A: een allesvernietigende atoomoorlog als de ruzie tussen de grootmachten escaleert. B: de klimaatverandering en het watertekort waar wel veel over wordt gezegd maar weinig aan wordt gedaan. C: de kunstmatige intelligentie (AI) die een hekel krijgt aan de bedenkers. D: een of andere enge ziekte waar geen kruit tegen gewassen is.

Inmiddels is er nog een alternatief. De mensheid is in alle stilte al bezig zichzelf al uit te laten sterven. The Economist had vorige week een alarmerend omslagartikel over de gevolgen van de ‘mondiale ineenstorting’ van de vruchtbaarheid.

In 2000 was het vruchtbaarheidscijfer in de wereld nog 2,7 geboorten per vrouw, ruim boven het ‘vervangingspercentage’ van 2,1. Nu is dat al gedaald tot 2,3 en zakt het steeds verder weg. In de vijftien grootste economieën in de wereld ligt het vruchtbaarheidscijfer al onder het vervangingspercentage en neemt het aantal inwoners (afgezien van migratie) af. Daaronder vallen de VS maar ook China en India. Voor het eerst sinds de pestepidemieën in de middeleeuwen zal het aantal mensen dalen. Kortom, niet overbevolking wordt het probleem. Maar te weinig nieuwe aanwas.

Voor de omslag was een tekening van een ooievaar bedacht die symbool staat voor de nieuwe aanwas, omdat deze vogel elk jaar uit Europa migreert en negen maanden later terugkeert met een baby in een witte doek. Nu lag het doek op de grond en had het beest de snavel onder de vleugel gestopt om een dutje te doen.

De voorbode van het doemscenario van een uitstervende mensheid is de enorme vergrijzing die nu al vele landen teistert en oudedagsvoorzieningen in gevaar brengt. Op dit moment zijn er in de rijke landen nog drie werkende mensen die het pensioen van één oudere voor hun rekening nemen, in 2050 zijn dat er nog maar twee.

Dit betekent hogere belastingen, latere pensionering, lagere reële opbrengsten op spaargeld en hogere overheidstekorten. Hierdoor dreigt ook de economische groei te stagneren – iets wat vele milieufreaks overigens niet slecht uitkomt – waardoor de betaalbaarheid nog verder onder druk komt te staan. Er is nog een nadeel aan de vergrijzing. Jonge mensen dragen veel meer bij aan innovatie en productiviteitsstijging dan ouderen, omdat ze creatiever zijn bij het bedenken van nieuwe grensverleggende oplossingen en meer risico’s durven nemen.

Als The Economist niet meer in het voortbestaan van het intelligentste primaat gelooft, kan de rest de handdoek in de ring gooien. Er rest weinig anders dan dat de mensheid zijn lot maar in handen legt van AI. Misschien kan die zo geprogrammeerd worden dat de CO2-uitstoot echt daalt, de atoomwapens uit de wereld worden verbannen, besmettelijke ziekten niet meer voorkomen en dat ze zichzelf zo reproduceren dat er over- noch onderbevolking zal zijn.

Als AI het lukt AI van AI te redden, kan de aardbol nog eeuwen mee.