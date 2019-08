Zakenreiziger krijgt het ‘plebs’ als buren in de businessclass

Impressies van een nieuw interieur door Airgo Design uit Singapore dat de businessclass betaalbaar maakt voor mensen met een kleinere portemonnee, zodat ook zij kunnen slapen op lange vluchten, net als de zakenreiziger. Beeld Airgo Design

Noem het de ‘verryanairisering’ van de businessclass. Een Singaporees ontwerpbureau heeft een nieuw vliegtuiginterieur bedacht dat de duurste vierkante meters in een vliegtuig bereikbaar maakt voor klanten met een kleinere portemonnee. Het ontwerp voorziet in wat krappere ruimtes met schotten ertussen, en stoelen die zijn uit te klappen tot slaapbed. Het design biedt zelfs de optie om een dubbelbed te scheppen voor twee volwassenen, met eventueel een jong kind.

Airgo Design speelt in op een trend. Luchtvaartmaatschappijen zien dat ook de minder vermogende reiziger geld over heeft voor iets meer weelde. Wat is het grootste voordeel van businessclass vliegen, behalve het linnen servet en echt servies in plaats van plastic bakjes? Juist. De mogelijkheid om uitgerust aan te komen, omdat de reiziger liggend heeft kunnen slapen.

Het concept van Airgo maakt dit mogelijk. In een van hun ontwerpen hebben de Singaporezen aan elke raamzijde van de businessclass elf kleinere verblijven getekend in een schuine opstelling. In het midden situeren ze twaalf breder opgezette businessseats. Er is zelfs plek voor een cocktailbar.

‘De stoelen in het midden zijn ideaal voor zakelijke reizigers, met een grote mate van privacy’, stelt technisch directeur Alireza Yaghoubi. ‘Tegelijkertijd zien we ook gezinnen businessclass reizen. In dat scenario wil je juist meer ruimte voor interactie.’ Om een dubbelbed of een ‘gezinskamer’ mogelijk te maken, ontwierp Airgo een wand die kan worden weggeschoven tussen cabines die naast elkaar liggen.

Niet wat het was

Marktkenners betwijfelen of de zakenreiziger die op weg is naar de deal of the century ingeklemd wil zitten tussen stelletjes of gezinnetjes met kinderen. Maar de businessclass is al niet meer wat ze ooit was. Reizigers kunnen makkelijk het idee krijgen dat luchtvaartmaatschappijen alleen maar op zoek zijn naar manieren om nog meer passagiers in de economyclass te proppen. En dat ze dat ook doen in de businessclass. Alleen proberen ze hier meer stoelen te plaatsen zonder dat dit leidt tot merkbaar minder comfort.

Dat blijkt mogelijk. In een Boeing 777 telt de businessclass standaard 24 zitplaatsen. Maar een aantal luchtvaartmaatschappijen waaronder United Airlines heeft de inrichting omgegooid om vier stoelen meer kwijt te kunnen. Op een beurs voor interieurbouwers in Hamburg toonde het Italiaanse bedrijf Optimares vorig jaar een indeling met 32 stoelen. Sommige passagiers delen dan het gangpad, wat betekent dat ze op elkaar moeten wachten als ze hun privécabine in of uit willen. Een aantal ‘dure’ passagiers vliegt ook achterstevoren. ‘Die ongewenste situatie wilden we voorkomen’, aldus Yaghoubi van Airgo. Maar toch telt de businessclass in zijn ontwerp 34 plekken.

De vraag is evenwel of de business­class nog een lang leven is beschoren. Er bestaan inmiddels zulke luxe varianten van de economyclass dat de zakenreiziger, zekere op kortere vluchten, niet langer bereid is om zeven tot tien keer de prijs van economystoel te betalen voor een ruimere fauteuil en een glaasje bubbels bij het opstijgen.