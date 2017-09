Yarden laat families na uitvaart tot wel duizenden euro's extra betalen

Dat blijkt uit documenten die zijn ingezien door de Volkskrant. De naheffing van Yarden raakt potentieel enkele honderdduizenden verzekerden die voor 2007 een naturaverzekering hebben afgesloten bij Yarden of bij de voorganger van Yarden, AVVL. Zo'n verzekering vergoedt geen geldbedrag, maar in de polis gespecificeerde uitvaartdiensten, zoals een kist, een volgauto, rouwkaarten. De verzekeraar betaalt die diensten ongeacht de kosten. Het risico dat de uitvaartkosten hoger uitvallen dan ingeschat, ligt daardoor bij de verzekeraar.



Yarden, dat AVVL in 2001 overnam, wilde in 2007 van dit risico af en liet de polishouders weten dat de nieuwe verzekering een pakket uitvaartdiensten ter waarde van maximaal 3.733 euro zou dekken. De nabestaanden moeten de diensten dan wel bij een uitvaartverzorger met een contract met Yarden afnemen. Als de nabestaanden een andere uitvaartverzorger willen, krijgen zij maximaal 2304,78 euro vergoed. 'Dit bedrag correspondeert met het pakket van diensten dat u destijds afgesloten heeft', schreef Yarden de polishouders in april 2007. 'Het belangrijkste voor u is dat uw nieuwe verzekering geen nadelen oplevert'.



AVVL was een vereniging, legt financieel directeur Klaas de Boer van Yarden uit. De leden daarvan besloten zelf wat de rechten en kosten van een naturapolis waren. 'Verenigingen als AVVL hebben te veel rechten toegezegd. De kosten voor een uitvaart gingen omhoog, maar de verzekeringspremie bleef gelijk. De nieuwe leden betalen daardoor de uitvaart van de bestaande polishouders. Het was net een piramidespel.'