Xenos maakt plaats voor strakker en industriëler Casa

De laatste jaren kwam de klad in de formule van Xenos, omdat de vroeger zo bijzondere 'exotische producten' inmiddels overal in Nederland te koop waren

Xenos heeft bijna 3.000 mensen in dienst. Omdat het hoofdkantoor en het distributiecentrum in Waalwijk dichtgaan, komen 180 banen te vervallen. Van de huidige werknemers kunnen er 1.900 aan de slag in de nieuwe Casa-winkels. In de overgebleven filialen van Xenos blijven ongeveer 850 mensen werken.



Casa-winkels hebben een strak, industrieel aandoend interieur. Er zijn vooral huishoudelijke en decoratieve artikelen te koop, maar ook meubels. Casa is blij dat het in één klap zoveel Xenos-panden in handen krijgt, waarvan de meeste op binnenstedelijke toplocaties. 'Met de overname van 110 Xenos-winkels verwerft Casa direct landelijke dekking. Daarnaast kunnen we rekenen op ervaren en professioneel winkelpersoneel.' Ook Blokker Holding is 'zeer tevreden' met de overname door Casa. 'Deze overname heeft een goede uitkomst voor alle belanghebbenden', stelt woordvoerder Sandra Maas. 'We zien dit als de volgende stap in de uitvoering van onze nieuwe strategie.'