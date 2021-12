WOZ-waarde wordt makkelijker te controleren voor bewoner, van inhoud naar oppervlakte

Op de website van het WOZ-waardeloket kunnen burgers online de WOZ-waarde van hun woning opvragen. Beeld ANP

Dat bevestigt de Waarderingskamer, die over de WOZ-waarden gaat, na berichtgeving van nu.nl. De wijziging wordt doorgevoerd in ongeveer 250 van de ruim 350 gemeenten, de overige gemeenten zijn al overgestapt. Concrete gegevens over de gevolgen voor de WOZ-waarde heeft de Waarderingskamer niet, maar volgens hoofd inspectie Ivo Lechner blijkt uit eerdere ervaringen niet dat die duidelijk omhoog of omlaag gaat. ‘De trend is dat de WOZ-waarde met de marktontwikkeling mee stijgt, dat verandert niet. We zien ook niet dat er in gemeenten die de overstap al hebben gemaakt veel meer bezwaren binnenkomen of gehonoreerd worden.’

De Vereniging Eigen Huis vindt de nieuwe rekenmethode een ‘verbetering’. Bewoners denken in oppervlakte, niet in inhoud. Discussies over de WOZ-waarde gaan daarom vaak over hoe de kubieke meters worden vastgesteld. Als je bijvoorbeeld een dakkapel bijbouwt, neemt de inhoud toe maar de oppervlakte niet. De berekening wordt nu eenduidiger en makkelijker te controleren.’

Digitaal inmeten

Tegelijkertijd wordt de manier waarop WOZ-waarden worden berekend nauwkeuriger. ‘Voorheen werden bouwtekeningen met de hand ingemeten, daar kunnen fouten bij worden gemaakt’, legt Lechner uit. ‘Nu doen gemeenten dat digitaal, dan is het risico op fouten een stuk kleiner.’ Doordat eerder gemaakte fouten nu worden ontdekt, is het wel mogelijk dat er op individueel niveau grote verschillen ontstaan. ‘Als bij de berekening bijvoorbeeld ooit de oppervlakte met de inhoud is verward, wordt dat nu gecorrigeerd.’ De Vereniging Eigen Huis raadt huiseigenaren die geconfronteerd worden met een onverklaarbare verhoging aan alles goed te controleren en na te laten rekenen door het WOZ-waardeloket.

De WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerendezaakbelasting (ozb) een woningeigenaar moet betalen. Maar de Waarderingskamer wijst erop dat de wijziging geen gevolgen zal hebben voor de gemeentelijke belastingopbrengst. ‘De totale ozb-opbrengst wordt vastgesteld in de begroting. Als de WOZ-waarde heel sterk stijgt, bijvoorbeeld door de huizenprijzen, wordt het tarief verlaagd. De gemeente heeft dus geen belang bij een hogere WOZ-waarde.’

Maximale huurprijs

Ook voor huiseigenaren is een lagere WOZ-waarde niet altijd goed nieuws, volgens de Vereniging Eigen Huis. ‘Als de verhouding tussen de woningwaarde en je hypotheek gunstiger wordt, kun je vaak een lagere rente bedingen. Dat kan honderden euro’s schelen, terwijl een lagere WOZ-waarde je een paar tientjes oplevert.’

De WOZ-waarde is ook een factor in het puntensysteem, waarmee wordt bepaald of een woning onder de sociale huur valt en wat dan de maximaal redelijke huurprijs is. De Woonbond verwacht echter niet dat door de wijziging veel woningen ineens in de vrije markt gaan belanden. ‘Wat wel kan, is dat de maximale huurprijs bijgesteld wordt. Dus mensen die een huurprijs betalen die dicht bij dat maximum zit, en die nu een lagere WOZ-waarde krijgen, raden we aan om bij de Huurcommissie te checken of ze huurverlaging kunnen krijgen.’