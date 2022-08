Wordt voor 500 miljard euro aan gas afgefakkeld?

Het inferno is zelfs tot over de Finse grens te zien, zo blijkt uit foto’s van de Finse omroep Yle. Gazprom zou in Portovaya – het gascompressiestation bij het begin van de pijpleiding Nord Stream 1 – gas affakkelen dat niet naar Europa gaat. Het is niet alleen ongekende verspilling van energie, het is ook zeer vervuilend omdat er ongekend grote hoeveelheden CO 2 bij vrijkomen. Inmiddels is het affakkelen bevestigd door data van de Nasa.

Dat gas op deze wijze wordt verspild, terwijl wereldwijd mensen hun energierekening niet kunnen betalen, is een even bizarre paradox als een leegstaand asielzoekerscentrum naast Ter Apel.

In de VS zou nu al een op de zes huishoudens (20 miljoen in totaal) zijn afgesloten van gas en elektriciteit omdat er een achterstand is bij de betaling. In Nederland moet het kabinet de koopkracht repareren voor gezinnen die door hun energierekening in problemen zitten. En Duitsland heeft al een rantsoeneringsplan klaarliggen voor komende winter.

Hoeveel ‘overtollig gas’ in de brand wordt gestoken, is onbekend. Gazprom zegt er niets over. Rusland zou ertoe gedwongen zijn omdat de opslagtanks in het land vol zitten en ze het gas niet meer kwijt kunnen. Maar Poetin zou veel meer gas kunnen exporteren. Staatsbedrijf Gazprom gebruikt echter maar 20 procent van de beschikbare capaciteit van Nord Stream 1. Daarmee wordt politieke druk uitgeoefend en de gasprijs hooggehouden. Landen die niet in roebels willen betalen, zoals de Baltische staten, Polen en Bulgarije, krijgen helemaal geen gas. Maar ook Duitsland werd deze zomer tien dagen van Nord Stream afgesloten.

Het affakkelen van gas is ook een structureel probleem. Ook zonder de oorlog in Oekraïne gaat jaarlijks wereldwijd 150 miljard kubieke meter gas – dat is meer dan de EU voor de oorlog uit Rusland importeerde – door het affakkelen verloren. Bij een gasprijs van 3,45 euro per kuub betekent dat een verlies van ruim 500 miljard euro. In totaal wordt hiermee ook 350 miljoen ton koolstofdioxide (CO 2 ) uitgestoten – de jaarlijkse hoeveelheid van 200 miljoen benzineauto’s of 60 Tata-staalfabrieken ter grootte van IJmuiden. Alleen al de emissierechten hiervan zouden goud geld kunnen opbrengen.

Tien landen zijn verantwoordelijk voor 75 procent van al het afgefakkelde gas: Venezuela, Nigeria, de VS, Rusland, Irak, Iran, Algerije, Mexico, Libië en China, aldus het Global Gas Flaring Tracker Report 2022 van de Wereldbank. Alleen al het afgefakkelde gas in Nigeria zou 320 miljoen mensen in staat stellen gratis te koken.

In 2015 besloten vele landen, waaronder Rusland, in het kader van het overleg van de Wereldbank in 2030 een einde te maken aan het affakkelen van gas. Daarvoor zou de logistiek in orde moeten worden gemaakt; op alle plekken moet net zoveel gas worden gewonnen als er kan worden afgezet. Maar halverwege de periode tot 2030 is nog geen enkele vooruitgang geboekt. In een aantal landen (Kazachstan, Indonesië) daalt het cijfer, in andere landen (Iran, Mexico) stijgt het weer.

Ook bij een vrede in Oekraïne is het inferno niet voorbij.