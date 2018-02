Wordt supermarktconcern Ahold overnameprooi voor buitenlandse belagers?

Ahold Delhaize is relatief goedkoop op de beurs

Volgens het kabinet is de maatregel nodig omdat Nederlandse bedrijven kwetsbaar zijn in de internationale overnamegolf. Een groot deel van de Tweede Kamer steunde vorig voorjaar die lijn.



Ahold verliest in december waarschijnlijk zijn belangrijkste beschermingsconstructie, de bevriende Stichting Continuïteit Ahold. Die kan extra aandelen uitgeven om de zeggenschap over te nemen, zodat een belager tijdelijk of definitief kan worden geweerd. Het supermarktconcern kan de aandeelhouders vragen of het die aflopende constructie mag verlengen, maar het is de vraag of zij daarmee instemmen.



Beschermingsconstructies drukken de beurskoers en daar houden beleggers niet van. Zonder die constructie zou het supermarktconcern in het vizier kunnen komen van een grote Amerikaanse concurrent of van private equity, dat vele tientallen miljarden euro's op tafel kan leggen. Ahold Delhaize is relatief goedkoop op de beurs.