Wordt Spotify-baas Daniel Ek – zelf geflopt voetballer – de nieuwe eigenaar van Arsenal?

Enkele Engelse voetbalclubs zijn al in handen van een Egyptische aannemer, een Russisch oligarch, een Pakistaans-Amerikaanse bumperfabrikant en een Saoedische papiermagnaat – om er een paar te noemen. Daar kan een Zweed wiens bloed velen in de muziekindustrie wel kunnen drinken nog wel bij.

Die Zweed is Daniel Ek, medeoprichter en topman van Spotify, de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Ek twitterde eind vorige week dat hij met liefde Arsenal FC wil verlossen van Stan Kroenke, een 73-jarige Amerikaanse vastgoedbaas en verzamelaar van sportclubs. De 38-jarige Ek zegt dat hij samen met voetballegendes Thierry Henry, Dennis Bergkamp en Patrick Vieira kijkt naar de mogelijkheden om club in te lijven.

Er is geen enkele aanwijzing dat Kroenke af wil van Arsenal, al zijn de financiën van de club niet erg florissant. De Amerikaan was betrokken bij de mislukte oprichting van een Europese Super League. Daarmee heeft hij geen vrienden gemaakt bij de Britse voetbalfans.

De vraag of Ek zich Arsenal kan veroorloven, is snel beantwoord. Het zakenblad Forbes schatte de waarde van de club vorig jaar op 2,68 miljard dollar (2,22 miljard euro). Eks persoonlijke vermogen wordt geraamd op 4,9 miljard. Samen met wat rijke kompanen van hemzelf en van Henry, Bergkamp en Veira moet de Spotify-baas toch genoeg geld bijeen kunnen sprokkelen.

Aan geld heeft het Ek nooit ontbroken. Hij ontpopte zich op zijn dertiende al als sluwe zakenman, toen hij in 1996 vanuit zijn jongenskamer websites ging bouwen voor klanten die een stek wilden hebben op het ontluikende internet. De eerste klant rekende hij 100 dollar, een tweede 200 dollar en alle anderen 5.000 dollar per website.

Al snel verdiende de Zweed 50 duizend dollar per maand en leidde hij op zijn 18de een team van 25 medewerkers. Het verhaal gaat dat zijn ouders pas lucht kregen van hun zoons zakelijke strapatsen toen er steeds grotere televisies het huis werden binnengedragen.

Eind jaren ’90 vervoegde Ek zich bij Tradera, het Zweedse antwoord op Marktplaats, dat in 2006 werd opgeslokt door de Amerikaanse webveiling eBay. Ek begon daarop Advertigo, een bedrijf in internetreclame. Dat verkocht hij. Daarna had hij zoveel geld op de bank dat hij besloot te gaan rentenieren. Maar na een paar maanden stilzitten begon het toch weer te kriebelen. Waarop de Zweed in 2006 Spotify opzette. De rest is geschiedenis: de muziekdienst heeft inmiddels 345 miljoen gebruikers wereldwijd, waarvan 155 miljoen betalende abonnees die geen reclame willen tussen de muziek door.

Spotify is succesvol, maar niet onomstreden. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 7,88 miljard dollar. Winst heeft Spotify nog nooit gemaakt. Het lijdt verliezen, stelt Ek, omdat de dienst circa 70 procent van zijn inkomsten weer ‘teruggeeft’ aan de artiesten. Zoals vaker in de muziekindustrie gaat dat geld evenwel langs zoveel strijkstokken dat er een habbekrats overblijft voor de mensen achter de microfoon, de gitaar of het drumstel.

Wat artiesten vooral steekt is dat Spotify de royalties baseert op het aandeel dat een popmuzikant of band heeft in de miljarden streams. Dat pakt lucratief uit als je Lady Gaga heet of Drake, stelde columniste Rebecca Nicholson in The Guardian, maar het betekent sappelen voor de minder grote namen. Daarvan zijn er veel, rekende The New York Times uit: slechts 13 duizend artiesten van de 7 miljoen wier werk op Spotify staat houden er meer dan 50 duizend dollar aan over.

Ek heeft bij herhaling laten weten dat popmusici niet moeten klagen. Vorig jaar augustus gooide hij een knuppel in het hoenderhok door in een interview te stellen dat artiesten gewoon harder moeten werken. ‘Sommigen denken nog steeds dat het genoeg is om elke drie, vier jaar een album uit te brengen. De artiesten die wel succes hebben realiseren zich dat ze een permanente dialoog met hun fans moeten voeren.’

De reacties uit de muziekwereld logen er niet om. Volgens de voormalige bassist van de band Megadeath, James Lomenzo, hoort Ek ‘achter tralies’. David Crosby noemde Ek een ‘afschuwelijke, hebzuchtige, kleine klootzak’. ‘Daniel Ek heeft geen idee waarover hij het heeft’, twitterde Joan Osborne. ‘Hij nog nooit in zijn leven muziek gemaakt en heeft nul recht om muzikanten te vertellen wat ze wel en niet moeten doen.’

Dat laatste is niet helemaal waar. In een vraaggesprek vertelde Ek dat hij al als 4-jarige gitaarles kreeg en dat hij als 18- of 19-jarige heeft rondgetoerd met een band. Waarom haakte hij af? ‘Opeens dook er iemand op die beter gitaar speelde dan jij. Dus werd je op den duur niet meer gebeld. Zo gaat het nou eenmaal.’

Wat voor de muziek gold, gold ook voor de voetballerij. Ek: ‘Ik voetbalde graag, maar het besef dat je niet snel genoeg bent, dat je niet goed genoeg bent – daar heb ik veel van geleerd.’ Als Ek erin slaagt om Arsenal te kopen, komt een jongensdroom in elk geval voor een deel uit.