Wordt sparen net zo duur als een pakje sigaretten?

‘A penny saved is a penny earned’ (‘een penny gespaard is een penny verdiend’), zou Benjamin Franklin hebben gezegd, een van de grondleggers van de Verenigde Staten. Deze generatie is nog ingeprent dat sparen goed is en lenen slecht. Een van de eerste cadeaus voor menig boreling uit de babyboom- en X-generatie is het spaarvarken geweest. Het was de tijd van giroblauw, waarbij bankdiensten niet alleen gratis waren (inclusief passen, enveloppen en betaalkaarten) maar banken er niet voor terugdeinsden hun klanten in de houdgreep te nemen om ze een rekening aan te smeren zoals John Cleese in het beroemde reclamefilmpje (‘Do you use giroblauw?) van de Postbank.

Later kwam de penniemaat, een gadget waar jong Nederland gek op was. Toen was lenen slecht en sparen goed. Maar sinds de kredietcrisis is het allemaal veranderd. Op 12 oktober 2012 stond al boven deze rubriek de kop Is sparen een deugd of een ondeugd? Nederlanders spaarden na de kredietcrisis tegen de klippen op, terwijl het geld moest rollen. Een jaar later riep premier Rutte ‘Koop die auto, koop dat huis’ om de economie uit het dal te trekken. En dat mocht ook Griekse wijn zijn, of Italiaanse schoenen, want dan zou de economische scheefgroei in de eurozone worden verholpen.

Met sparen werd het paard achter de wagen gespannen. Elke gespaarde euro lekte weg uit de economie. Omdat we massaal geld bleven oppotten, kwam de ECB in actie. Die stampte zoveel gratis geld in de banken dat ze een broertje dood kregen aan spaarders. De Rabobank schreef in 2017 zelf dat de spaarzin ‘ons kwetsbaar maakte’. ‘In plaats daarvan kunnen we ook meer investeren in onze eigen toekomst. Of simpelweg geld uitgeven aan de leuke dingen in het leven. Want wat is het nut van een volle spaarrekening als je nooit iets uitgeeft?’

Sindsdien zijn spaarders voor de banken van een lust een last geworden. Ze worden weggejaagd: of de bank nu op de beurs staat genoteerd zoals ING, een coöperatie is zoals de Rabo of helemaal of deels in handen van de staat is zoals SNS of ABN Amro. De negatieve rente voor spaarders met meer dan een ton is niet effectief genoeg, er moet aan iedere spaarrekening ook een betaalrekening worden gekoppeld waarvan de kosten elk jaar stijgen. De Volksbank-dochters SNS en Regiobank voeren dit per 1 juli ook voor bestaande spaarders in, ook als die geen behoefte hebben aan nog een betaalrekening. En ABN Amro volgt snel daarna. Wie zijn spaargeld niet bij één bank wil zetten – menig Nederlander heeft nog angstvisioenen van de crisis van 2008 toen daadwerkelijk banken omvielen – zal flink wat geld kwijt zijn. Als de spaarders daarna nog als een molensteen om de nek van de banken hangen, kan sparen net zo duur worden gemaakt als een pakje sigaretten voor een fervent roker. Tenslotte is het bijna even slecht.

‘A penny saved is two pence lost’ (‘een penny gespaard is twee pennies verloren’) zou Benjamin Franklin nu zeggen.