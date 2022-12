Wordt ook dit crisisjaar ‘de goede oude tijd’?

‘Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden’, troostte de naoorlogse Volkskrant-journalist Godfried Bomans het volk toen continu het woord crisis klonk vanwege distributie, prijsstijgingen, oorlogsdreigingen en woningnood.

Inmiddels kijkt Nederland met nostalgie terug naar de jaren vijftig en zestig, toen iedereen nog veilig in zijn eigen zuil bivakkeerde, het ganzenbord op tafel stond en in de tochtigste kieren papier werd gestopt. Jan Slagter heeft met het parool ‘vroeger was alles beter’ een hele omroep uit de grond weten te stampen.

EenVandaag keek maandag terug op het crisisjaar 2022. De Volkskrant somde ze in een lezersoproep allemaal op: ‘Van de oorlog in Oekraïne tot energiecrisis, van stikstofcrisis, zorgcrisis en woningmarktcrisis tot klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, koopkrachtcrisis en personeelscrisis.’

Maar ondanks al deze crises was er afgelopen zaterdag geen tafeltje te krijgen in een van de 1.300 restaurants van Amsterdam. Dorpen en steden zijn een zee van kerstlicht. Nederland is het rijkste land van de EU.

Van de genoemde crises is de oorlog in Oekraïne tweeduizend kilometer van huis. Dat is een stuk verder dan de burgeroorlog in Joegoslavië in het gouden decennium, zoals de jaren negentig van de vorige eeuw worden genoemd. De hoge energieprijzen zijn een eigen keuze. Het Westen heeft - met goede reden - een boycot afgekondigd. En Nederland heeft – ook met goede reden – zijn gasvelden gesloten. Maar eigenlijk komen die hoge prijzen voor fossiele brandstoffen wel goed uit. Het stimuleert de overgang naar duurzaamheid. Nederland is massaal aan het isoleren in plaats van papier in kieren te stoppen.

Het stikstofprobleem mag ondanks alle tumult nauwelijks een nationale crisis worden genoemd. De gedupeerden vormen een kleine groep die veel lawaai maakt. Inmiddels is er een grote stap naar een oplossing gezet. Boeren dicht bij natuurgebieden worden uitgekocht, desnoods gedwongen.

Ondanks de woningmarktcrisis is er in Nederland genoeg woonruimte. Het probleem is dat mensen niet meer bij elkaar willen wonen. De vluchtelingen- en personeelscrisis kunnen tegen elkaar worden weggeschrapt. Er is een kleine groep die de touwtjes nauwelijks aan elkaar kan knopen, maar die zou door de in overdaad levende rest via een belastingmaatregel uit de penarie kunnen worden geholpen.

Eigenlijk zou het goed zijn als er een keer een brede koopkrachtcrisis zou zijn. Vintage en ‘consuminderen’ zijn de nieuwe slogans. Het is bon ton om niet uit hebzucht of status allerlei producten ver van overzee naar Nederland te halen.

Iedereen heeft zijn eigen reden om te klagen. Er is altijd wel een ander in dezelfde situatie die beter wegkomt of die meer compensatie heeft gehad. Intussen stapelt de overheid de ene schuld op de andere om al die klaagzangen af te kopen. Want knopen doorhakken lukt in de versplinterde democratie niet meer.

De grootste crisis van nu is of en hoe er excuses moeten worden gemaakt voor iets dat 200 jaar geleden is gebeurd. Of wat zestig jaar geleden in Groningen werd besloten. In de goede oude tijd kan het flink spoken.