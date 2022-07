Wordt het uitgehongerde spaarvarken bedonderd?

De hypotheekrente is al verdubbeld. Maar de spaarrente is nog niks: 0,01 procent voor kleine spaarders en zelfs een half procent negatief voor grote spaarders. Zelfs de goede doelen krijgen klappen, zo meldde de NOS woensdag bijna alarmerend. Wie heeft er zin nog een duit in een collectebus te gooien als er iets aan de strijkstok van de bank blijft hangen?

Het lijkt erop dat de banken mooie sier maken. Ze hongeren het spaarvarken uit, maar kunnen daarmee wel hypotheken verstrekken met een rente van inmiddels gemiddeld 3,3 procent. Dat levert ze een vette marge op. Veel spaarders voelen zich bedonderd.

Maar dat betekent nog niet dat ze ook worden bedonderd. Er is nu eenmaal een onderscheid tussen wat de kapitaalmarktrente en wat de geldmarktrente wordt genoemd. De eerste is voor leningen met een looptijd van meer dan één jaar, zoals hypotheken. Die wordt bepaald door de markt: vraag en aanbod van kapitaal. De tweede is voor kortlopende leningen met een looptijd van minder dan één jaar. Die wordt bepaald door de centrale banken.

Vandaag zal voor het eerst sinds lange tijd de Europese Centrale Bank (ECB) deze korte rente verhogen: met een kwart of mogelijk zelfs een half procentpunt. Daarna zijn er voor de banken geen excuses meer om de spaarrente op nul of negatief te houden.

De kapitaalmarktrente stijgt al een jaar. Richtinggevend daarvoor is het rendement op staatsobligaties. In Nederland moesten beleggers in de zomer van vorig jaar nog bijna een half procent toe betalen om een tienjarige staatsobligatie te kopen, zo geliefd waren ze. Nu moet de minister op een nieuwe staatslening 1,5 procent rente geven, anders wil niemand die obligaties hebben. In de Verenigde Staten stijgen de rente al twee jaar: van 0,5 procent in de zomer van 2020 via 1,3 procent in de zomer van 2021 tot ruim 3 procent in deze zomer.

Voor de geldmarktrente is de Euriborrente richtinggevend, het tarief waartegen banken bereid zijn aan elkaar geld te lenen. Die is nog altijd ruim 0,5 procent negatief voor leningen met een looptijd van één week. En dat komt omdat banken ook een half procent toe moeten betalen op geld dat ze tijdelijk stallen bij de Europese Centrale Bank, de veiligste plek.

Banken kunnen de hypotheken die ze verstrekken niet alleen financieren met spaargeld. Ze zouden in acute problemen komen als de spaarders ineens hun geld van de bank halen (bankrun) zonder dat ze tegelijkertijd de hypotheekleningen kunnen terughalen. Hypotheken moeten gefinancierd worden met geld dat de banken ook voor lange termijn hebben aangetrokken, bijvoorbeeld obligatieleningen. Als de staat daarover al 1,5 procent moet betalen, dan zijn de banken nog duurder uit.

Natuurlijk pakken de banken ook wat spaargeld voor hun lange financieringen. Een beetje bedonderd wordt de spaarder altijd, maar als de ECB vandaag doet wat ze moet gaan doen, zal het spaarvarken weer een maiskorrel worden toegeworpen. Maar gezien de inflatie zal de hongerklop blijven.