Wordt het tijd de pensioenpot te plunderen?

ABP, het grootste pensioenfonds, heeft dit jaar al 45 miljard euro verloren. Op 31 mei was het vermogen gedaald van 550- naar 505 miljard euro. En daar komt nog heel wat miljarden aan verlies bij, want juist deze maand zijn de aandelen en obligatiekoersen weggesmolten als een blok ijs bij 30 graden Celsius.

Niettemin wil ABP zijn pensioenuitkering weer gaan indexeren – mee laten liften met de lonen. Want dat is de andere kant van de medaille. Aandelen en obligaties worden minder waard door de oplopende rente. Maar de toekomstige pensioenverplichtingen – uitgedrukt in de dekkingsgraad – worden daardoor juist beter behapbaar. Daarom krijgen ambtenaren, leraren en politieagenten eindelijk verhoging.

Welkom in de wondere wereld van het kapitaaldekkingsstelsel dat van Nederland, ondanks de eeuwige klaagzang, het aards paradijs voor gepensioneerden (niet AOW’ers) heeft gemaakt. Volgens de laatste cijfers zit er ruim 1.800 miljard euro – twee keer het nationale inkomen – in kas voor de oude dag van gepensioneerden. En met dat bedrag begint iedereen zich rijk te rekenen nu de crises zich opeenstapelen.

In deze krant mocht deze week de onvermoeibare pensioenlobbyist en emeritus hoogleraar Bernard van Praag samen met hoogleraar Dirk Bezemer een pleidooi houden voor verhoging van de uitkeringen. ‘Pensioengeld in overvloed.’ Daarnaast zouden ook de premies omlaag kunnen, zodat de door de inflatie aangetaste koopkracht enigszins kan worden hersteld. Er is genoeg ruimte, zo hadden ze op een bierviltje uitgerekend.

Nu vallen bierviltjes en de daarop gemaakte sommen snel uit elkaar. Van Praag extrapoleert de in het verleden behaalde rendementen door naar de toekomst – iets waar andere beleggers altijd een voorbehoud bij moeten maken. En zijn inschatting is dat er dit jaar nog eens 88 miljard in de pensioenkas bij komt. Niemand weet de stand op het einde van dit jaar, maar vooralsnog lijkt er eerder 200- tot 300 miljard van af te gaan.

De afgelopen decennia zijn historisch gezien uitzonderlijk goed geweest voor effecten en vastgoed dankzij de continue rentedaling. Maar de komende decennia kunnen wel uitzonderlijk slecht worden. In de vijftig jaar tussen 1930 en 1980 was het op de beurs ook kommer en kwel. Dat zou tussen 2022 en 2072 ook kunnen gebeuren. De rendementsdekking waarover Van Praag en Bezemer spreken, is even wankel als het economische groeivooruitzicht in een tijd van klimaatverandering, oorlogsdreiging en pandemieën.

Maar het is veel gemakkelijker om de toekomt als een blinde vlek te zien. In de krant van donderdag pleitte een andere groep hoogleraren samen met bankeconomen ervoor jongeren de gelegenheid te geven om hun gespaarde pensioenpremies in te zetten voor de aankoop van een huis, als investering in de toekomst. Als dat kan, zou het misschien ook mogelijk zijn de pensioenpot te gebruiken voor zonnepanelen, minder stikstof en CO 2, en voor betere zorg. Het verlanglijstje voor investeringen in de toekomst is eindeloos. Keerzijde is dat pensioenfondsen steeds minder geld overhouden om in aandelen, obligaties en vastgoed te steken.

Dat moeten de gepensioneerden maar doen, want anders verliest ABP geen 45 miljard, maar 450 miljard.