Wordt het ‘kou, inflatie en ongemak’ of ‘bloed, zweet en tranen’?

Boris Johnson heeft nog geen ‘bloed, zweet en tranen’ beloofd. Maar als er ergens oorlog kan worden gevoerd staan de Britten vooraan. Of het nu Eden was met Suez, Thatcher met de Falklands of Blair met Irak. En dat geldt zeker voor de huidige Britse party-premier die een biografie schreef over Churchill. Tijdens de bombardementen op Londen bleef Churchill gewoon op bed champagne drinken (‘bij overwinningen heb ik het verdiend, bij nederlagen heb ik het nodig‘). Ook Boris heeft al laten zien zichzelf tijdens een crisis niets van zijn eigen geneugten te ontzeggen.

Boris Johnson kan een acute oorlogsdreiging goed gebruiken om zijn populariteit op te vijzelen, net als Biden, Macron, de nieuwe Duitse bondskanselier Scholz en Rutte. Oorlogsretoriek is een mooie afleiding voor alle binnenlandse besognes. Met een beetje stoerdoenerij kunnen ze zich profileren als sterke man.

Of ze daarmee Oekraïne een dienst bewijzen is de vraag. Zelfs de Oekraïense president Zelensky vindt dat Johnson en Biden juist bijdragen aan de escalatie van het conflict. Misschien zou Mario Draghi voor het Westen het beste de telefoontjes met Poetin kunnen doen. Hij zit van de westerse leiders nog het meest stevig in het zadel. Biden staat laag in de peilingen, Macron wacht verkiezingen, Scholz wekt vooral heimwee naar Merkel op en op Rutte zit de sleet. Johnsons lot hangt al aan een zijden draadje sinds de politie huiszoeking doet op Downing Street 10. Nu zijn land uit de EU is gestapt hoeft hij ook niet met mogelijke bangeriken in de EU te overleggen over gezamenlijke sancties tegen Moskou. Helaas voor hem is de tijd van Britain rules the waves voorbij, zodat hij niet in zijn eentje oorlog kan voeren – anders hadden de Britten met hun Royal Navy al voor de Krim gelegen.

Hoe verder van Oekraïne, hoe minder er te verliezen is. Op het vasteland van Europa zijn sancties tegen Rusland eerder voelbaar dan in Groot-Brittannië. Misschien geen ‘bloed, zweet en tranen’, maar wel ‘kou, inflatie en ongemak’. De Russen zijn nu eenmaal de belangrijkste leverancier van gas. Sommige EU-landen zijn er zelfs voor 100 procent van afhankelijk. Rusland is ook de grootste graanexporteur ter wereld. De inflatie zal flink kunnen oplopen als die duurder worden. De Rabobank heeft berekend dat harde sancties Nederland 16 miljard euro (1.000 euro per Nederlander) kunnen gaan kosten. Voor landen in Midden- en Oost-Europa zal dat een veelvoud zijn.

Heel vervelend is dat een stijging van de olie- en graanprijzen juist flink in het voordeel van Rusland zou kunnen zijn. Het land zou bij de huidige sancties 140 miljard euro extra verdienen. Pas als Rusland helemaal wordt geïsoleerd zou het land schade leiden, maar Rusland heeft op dit moment grote goud- en deviezenreserves en een relatief lage staatsschuld.

Het gevaar is dat iedereen zich door de oorlogsretoriek laat meeslepen, beschadigde en vleugellamme westerse leiders en een opportunistische autocraat in Moskou die bezig is met de restauratie van het oude Sovjetrijk. Als niemand de regie heeft, komen bloed, zweet en tranen dichtbij.