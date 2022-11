Wordt getier van types als Van Gaal en Ramsay op werkvloer juist gepropageerd?

Van voetbalcoaches als Louis van Gaal wordt een donderpreek verwacht als zijn spelers met de rust 3-0 achterstaan tegen Qatar. Niemand durft hem zoiets kwalijk te nemen. Hij werd begin jaren negentig juist geprezen bij Ajax, toen een geluidsopname opdook van het uitfoeteren van zijn spelers in de kleedkamer. ‘Tien kansen hebben we gehad. Hele en halve. En nu staan we met 1-0 achter. Je moet de oorlog winnen, John’, schreeuwde hij naar de in zijn schulp gekropen spits John van Loen.

Kok Gordon Ramsay (ook ex-voetbalprof) werd een van de best betaalde televisiesterren met een programma waarin hij schelden, afsnauwen, vernederen en vloekend en tierend mensen ontslaan tot kunst verhief. ‘Wat denk je dat dit is, jouw fucking kleine privésalon om een massage te krijgen en gevoederd te worden? (...)Weet je wat het probleem is: JIJ… Jij bent de enige fucker hier die zijn geld niet waard is en dat is niet fucking goed genoeg.’

Het werd altijd vergoelijkt; hij had toch maar het beste en duurste sterrenrestaurant van Londen. MT Sprout, een managementblad, schreef bewonderend: ‘Hij legt zijn vinger op de zere plek en trekt de wond rustig nog wat verder open. Wat kunt u als manager, adviseur en ondernemer leren van deze chef-kok?’

Op managementcursussen worden Van Gaal en Ramsay als voorbeeld gebruikt om de teamgeest onder het personeel te verbeteren. Een scherpe scheidslijn tussen donderpreken en intimidatie of vernedering is moeilijk te trekken. Ook nu Matthijs van Nieuwkerk om zijn getier bij De Wereld Draait Door onder vuur is komen te liggen. In een vorig jaar door TNO gepubliceerde nationale enquête arbeidsomstandigheden zei een op de tien werknemers te maken te hebben met met intimidatie door leidinggevenden of collega’s. Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank eerder dit jaar bleek dat een op de vijf medewerkers zich soms onveilig voelt op de werkvloer.

Als Van Gaal en Ramsay om hun intimidatie worden bewonderd, waarom zouden gewone managers moeten worden verguisd als ze slecht presterende medewerkers willen motiveren? Dat kan blijkbaar variëren van schreeuwen tot zelfs dingen naar iemands hoofd gooien. Alex Ferguson, de verafgode coach van Manchester United, smeet sterspeler David Beckham een keer een schoen tegen het hoofd, waar deze een snijwond aan overhield. In de VS zei 30 procent van de werknemers op het werk te worden gepest. In een land als India is dat zelfs 55 procent. Of horkerig gedrag van bazen motiveert valt te betwijfelen. Volgens veel onderzoeken ondermijnt het juist creativiteit, collegialiteit en productiviteit. Werknemers verliezen zelfvertrouwen. De consequenties zijn depressie, burn-out en ontslag.

Er zijn buiten DWDD ook vele voorbeelden. Een wethouder die zijn vrouwelijke medewerkers lastigviel. Een hoogleraar die een schrikbewind voerde op haar afdeling. Een bestuurder van een lokale omroep die zijn personeel in de smiezen wilde houden door camera’s op te hangen. Intimidatie en grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden zijn geïnstitutionaliseerd. Niet alleen op het Gooise matras, in de hele maatschappij.

Maar dat krijg je met Van Gaal en Ramsay als rolmodellen.