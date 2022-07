Wordt Duitsland nog de ‘zieke man van Europa’?

Duitsland en een handelstekort. Het is dezelfde contradictio in terminis als Groot-Brittannië en een handelsoverschot. Of Holland en besneeuwde Alpentoppen.

Maar in de maand mei had Duitsland een handelstekort. Dat is voor het eerst sinds 1991, vlak na de Duitse hereniging op 3 oktober 1990. Het land raakte toen in een crisis doordat de bewoners van de DDR dankzij een gulle geste van bondskanselier Helmut Kohl voor hun waardeloze oostmark een echte westmark kregen.

Sindsdien is het nieuwe Duitsland opgekrabbeld en een groot succes geworden. Het land is de economische motor van de EU en de eurozone. Het land kon de euro redden en ving onder het motto ‘wir schaffen das’ de meeste vluchtelingen op.

En dat kon op basis van de enorme handelsoverschotten die de hele wereld jaloers maakte. Duitsland exporteerde meer kapitaalgoederen en industrieproducten zoals auto’s dan het land aan grondstoffen en andere consumentenproducten importeerde.

Maar door corona en de oorlog in Oekraïne is de import toegenomen – vooral als gevolg van de hoge olie- en gasprijzen – en is de export gedaald, vooral als gevolg van de lockdowns in China. In mei bedroeg het tekort op de handelsbalans 1 miljard euro. Dat is klein bier vergeleken met het Britse tekort van 8,5 miljard pond (9,8 miljard euro) in die maand, laat staan het Amerikaanse van 104,3 miljard dollar (100,7 miljard euro). Maar het is genoeg om in paniek te raken.

‘Het Duitse welvaartsmodel is in gevaar’, schreef het tijdschrift Der Spiegel. Bondskanselier Scholz sprak van een historische uitdaging en minister Robert Habeck van Economische Zaken van een Lehman-moment.

Duitsland kampt met een energiecrisis die zowel de inflatie als het tekort op de handelsbalans opdrijft. Het land moet veel meer betalen voor geïmporteerde olie en gas. Een andere oorzaak van het plotselinge handelstekort is het wegvallen van de export naar Rusland als gevolg van de bijna totale boycot. Rusland was voor Duitsland een grote afzetmarkt. Reden drie is de daling van de handel met China, die in 2021 nog een record van 245 miljard euro bereikte. Als gevolg van corona komen er minder onderdelen uit China en neemt China minder machines af. Ten slotte heeft de export van de Duitse auto-industrie een gevoelige knauw gekregen. Deels heeft dat te maken met chiptekorten, deels met het verslechterde imago van Duitse auto’s door Dieselgate.

Als Duitsland niest is Nederland verkouden, zo werd vroeger gezegd. Nederland had in april echter nog een handelsoverschot van 4,5 miljard euro. Maar de eurozone is wel aangestoken met een griepgolf. Sinds heel lange tijd heeft ook de muntunie een fiks handelstekort. In april 2022 was het tekort 32,4 miljard euro, tegen een overschot van 14,9 miljard euro in april 2021. Ook voor de hele EU is het tekort gestegen, nog wel zonder de Britten, voor wie tekorten even traditioneel zijn als links rijden.

Als Duitsland echt de zieke man van Europa wordt, moet de EU na een Brexit maar een Dexit overwegen.