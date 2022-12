Wordt dit zo nog het beste WK aller tijden?

In de jaren zeventig was het politiek incorrect om op vakantie te gaan naar de toenmalige dictaturen: het Spanje van Franco, het Portugal van Caetano of het Griekenland van de kolonels.

Niettemin gingen Nederlanders hier massaal naartoe. Vlak daarvoor hadden Arke, Holland International, Hotelplan en Neckermann de pakketreis bedacht, waardoor ook jan met de pet naar het verre buitenland kon gaan. Het was daar zonzekerder en veiliger dan in Valkenburg of op Terschelling. ‘In dictaturen kun je goed vakantie houden’, werd ook onder de aanhang van Joop den Uyl gezegd. ‘Ondanks alles’, want uiteraard vonden ze het niet goed hoe daar de mensenrechten aan de laars werden gelapt.

Nu is het politiek incorrect om het WK voetbal in Qatar een succes te noemen. ‘Ondanks alles.’ Maar met de kwartfinales op komst zijn ook mensen die veel sympathie hebben voor Amnesty International toch enthousiast geworden over het toernooi. Aanvankelijk moesten ze er niets van hebben: voetballen in een zandwoestijn zonder voetbaltraditie, een WK in de winter en de continue schendingen van mensenrechten, de discriminatie van homoseksuelen en de doden bij de vele bouwprojecten. Kijkersboycots werden aangekondigd. De media stuurden verslaggevers mee die de keerzijden moesten belichten. Dit gekochte WK was op voorhand al een toernooi om zo snel mogelijk te vergeten.

Maar inmiddels grijpt de euforie om zich heen. De wedstrijden zijn razend spannend. Er zijn verrassingen. De Brazilianen stelen de show. Grote sterren zoals Messi, Mbappé en Neymar voldoen aan de verwachtingen. In de westerse media sneeuwen de verhalen over de ongelijkheid en mensenrechtenschendingen allang onder bij die over de verkoudheid van Frenkie de Jong. Niemand praat meer over de vele doden op en rond de bouwprojecten in Qatar. Het voetbalenthousiasme kent geen grenzen. Likkebaardend wordt uitgekeken naar Argentinië tegen Nederland, en Engeland tegen Frankrijk. Zelfs The Guardian, die eerder het nieuws bracht over de 6.500 duizend overleden arbeidsmigranten, is een en al voetbal.

Maar het is niet alleen een voetbalfeest voor televisiekijkers. Ter plekke blijkt het een heel kosmopolitisch evenement te zijn geworden. In de koelte van de metro van Qatar verenigen de fans uit verschillende landen zich broederlijk met voetballiefhebbers die daar al jaren wonen en werken. Daaronder bevinden zich vooral Aziaten zoals Filipijnen, Nepalezen en Indiërs, die zich in de kleuren van vreemde naties uitdossen.

Niemand mist het bier in en om de stadions. En niemand mist de Britse en Nederlandse hooligans. Het feest in de metro van Qatar is een verademing vergeleken met die op het Mercatorplein of andere plekken waar relschoppers de boel verzieken. Mogelijk zal de Fifa dit compacte WK nog ‘tot het beste aller tijden uitroepen’, want over vier jaar zal over het Amerikaanse continent moeten worden gereisd.

De 300 duizend Qatarezen – 10 procent van de inwoners in het land – verbazen zich erover. Het interesseert hen niet zoveel wie wint. Ze zijn allemaal schathemeltjerijk. En als Nederland de wereldtitel haalt, zijn mensenrechten hier ook net zo’n bijzaak als voor de emir van Qatar.

Politieke correctheid zal heel eigentijds als woke worden afgedaan.