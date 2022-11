Wordt Disney-topman muntenpoetser in geldpakhuis?

Over het karakter van stripfenomeen Donald Duck zijn hele studies verschenen. Zelfs marxisten hebben geprobeerd de eend te ontleden. In Hoe lees ik Donald Duck? uit 1973 wordt hij als reactionair afgeschilderd met de Duckstedelingen als imperialisten.

Walt Disney bedacht Donald al in 1934. Hij stopte alle karaktertrekken van mensen aan wie hij een bloedhekel had in de antropomorfe eend, die gekleed gaat in een matrozenpakje met een rode strik en een blauwe pet.

Samen met de goedaardige Mickey Mouse veroverde de pechvogel Donald de wereld. De figuurtjes brachten Disney ongekende rijkdom en succes. Al bij leven was Walt Disney een met Oscars overladen legende die in alle landen de jeugd had weten te boeien. In 1952 verscheen in Nederland het blad Donald Duck. Na strips, boeken en films opende Walt Disney in 1955 – elf jaar voor zijn dood – het allereerste themapark Disneyland bij Los Angeles.

Kenmerkend voor de figuur Donald Duck is het enorme doorzettingsvermogen waarmee hij succes nastreeft. Maar meestal loopt het verkeerd af vanwege zijn grote onhandigheid, dommigheid en drift. Daarvoor belandt hij continu in een benarde positie, waaruit hij wordt gered door zijn neefjes Kwik, Kwek en Kwak. Het enige waarvoor hij deugt is muntenpoetser in het geldpakhuis van zijn oom Dagobert Duck.

Bob Chapek, wiens voortijdige aftreden als Disney-topman maandag bekend werd gemaakt, zou perfect in het matrozenpakje van Donald passen. Ook hij lijkt te eindigen als muntenpoetser in het geldpakhuis dat het grootste entertainmentconcern ter wereld nog altijd is. Oorzaken zijn politieke onhandigheid en commerciële misslagen die in een strip niet zouden misstaan. Zijn aftocht is net zo roemloos als die van Donald Duck, vooral omdat de raad van commissarissen zijn in 2020 gepensioneerde voorganger Bob Iger heeft teruggehaald om schoon schip te maken.

Chapek had de pech dat door corona de Disney-parken lange tijd gesloten waren. Chapek wordt verder kwalijk genomen dat hij de streamingactiviteiten, die zijn samengebundeld in Disney+, niet winstgevend heeft kunnen maken in de concurrentiestrijd met Netflix, Amazon Prime en HBO Max. Hierdoor zijn de aandelen dit jaar 40 procent gedaald. Maar inmiddels heeft Disney+ wereldwijd meer abonnees dan Netflix.

Maar wat Chapek eigenlijk fataal is geworden: een ordinaire ruzie met de gouverneur van Californië Ron DeSantis, die wel wordt gezien als de belangrijkste uitdager van Donald Trump in de Republikeinse race voor het presidentschap. Chapek weigerde aanvankelijk tot ergernis van veel Disney-medewerkers zich te keren tegen een wet van DeSantis waarbij docenten op scholen niet mogen praten over seksuele geaardheid en genderidentiteit, de Don‘t Say Gay Law. Toen hij zich daarover alsnog uitliet en zei dat zijn bedrijf de lhbti-gemeenschap onvoorwaardelijk steunt, dreigde DeSantis de bouwprivileges van Disney in Florida – de plek van het tweede en grootste park Disney World – ongedaan te maken.

Chapek druipt nu af zoals Donald in vele strips. De enige troost die zijn drie neefjes en oom Dagobert hem kunnen geven, is dat er volgende week weer een nieuwe aflevering van Donald Duck verschijnt.