Wordt discriminatie van kleine mensen ook een keer bestreden?

In 1977 bracht de Amerikaanse zanger Randy Newman het lied Short People uit met zinsneden als ‘Korte mensen hebben groezelige kleine vingers en vieze kleine geesten. Ze zullen je elke keer pakken. Nou ik wil geen korte mensen.’

Het lied werd toentertijd geboycot door sommige radiostations vanwege discriminatie, terwijl Newman het naar eigen zeggen had bedoeld als een aanklacht tegen discriminatie. Niet iedereen gelooft dat. Na 2013 is het lied niet meer teruggekeerd in de top-2000, want in deze tijd ligt dat gevoelig.

Lange mensen – Newman is inmiddels 78 jaar maar treedt nog altijd op – worden voorgetrokken, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Mannen van 1,83 meter, zoals Newman zelf, verdienen gemiddeld 540 euro meer dan mannen van 1,76 meter. ‘Met elke 5 centimeter lengte stijgt het salaris met 1,5 procent’, aldus een Australisch onderzoek. ‘Dat komt overeen met één jaar meer werkervaring’, aldus professor Andrew Leigh, een hoogleraar economie die nu furore maakte als politicus.

Het is niet zo gemakkelijk om de oorzaak daarvan vast te stellen. Behalve in het professionele basketbal (‘Helaas kun je lengte niet trainen’, zei een bekende Amerikaans basketbalcoach) heeft lengte in de meeste banen geen voordelen. De universiteit van Renmin in China heeft onlangs getracht een verklaring te vinden voor de betere betaling van langere mensen. Maar die kwam ook niet verder dan een bevestiging dat het daadwerkelijk het geval is. De uitkomst van dit onderzoek was dat iemand van 1,80 meter voor hetzelfde werk 2.000 dollar per jaar meer verdient dan iemand van 1,77 meter. Het verschil is zelfs 4.000 dollar met iemand van 1,73 meter. ‘Er is een relatie tussen iemands fysieke verschijning – lengte, postuur, gewicht en gezichtskenmerken – en inkomen. Maar er kon niet worden vastgesteld of dit te maken heeft met genen, sociale omgeving, opvoeding en ambitie.’ In een studie die werd gepubliceerd in het Journal of Applied Psychology werd gesuggereerd dat lange mensen meer autoriteit en zelfvertrouwen uitstralen. Tot nu toe is dat de beste, maar ook zeer onbevredigende verklaring.

Ook aantrekkelijke mensen verdienen gemiddeld meer dan lelijke mensen, als dat onderscheid al objectief is te maken. En opvallend genoeg is het verschil bij mannen groter dan bij vrouwen. Volgens een Amerikaans onderzoek onder de titel Beauty and Labour Market verdienen knappe mannen 9 procent meer dan lelijke mannen. Bij vrouwen is het verschil maar 4 procent. Mensen met overgewicht verdienen minder dan slanke mensen. En mensen die van een borrel houden, worden beter betaald als mensen die van de blauwe knoop zijn – vermoedelijk omdat ze als socialer worden gezien.

Ook als vrouwen, lhbt’ers en etnische minderheden in de toekomst zijn gelijkgesteld, wordt er nog veel gediscrimineerd. Wie solliciteert kan het beste tijdig afvallen, zeggen van een goed glas te houden en schoenen met plateauzolen te dragen.

Dan blijven ze ook verschoond van de satirische toorn van Randy Newman.