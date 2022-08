Wordt de kerk van het kapitalisme leeggeplunderd?

Beursplein 5 wordt wel de kerk van het kapitalisme genoemd. Tenslotte is het een van de weinige wereldlijke gebouwen die zijn ontworpen door de kerkarchitect Jos Cuypers.

Dat die kerk leegloopt zou een vorm van financiële secularisatie kunnen worden genoemd. Al jaren verliest de Euronext Amsterdam meer genoteerde bedrijven dan erbij komen. Op dit moment zijn er nog 115 serieuze bedrijven over, amper de helft van het aantal bij het begin van de eeuw.

Komende maandag verdwijnt opnieuw een illuster bedrijf van de beurs. De notering van fietsenfabrikant Accell wordt geschrapt na de overname door het beruchte opkoopfonds KKR samen met het Nederlandse Teslin, een speeltje van de familie Van Beuningen. Accell is onder meer eigenaar van de merken Batavus, Sparta, Koga, Raleigh en Babboe. Het heeft de wind in de zeilen, want de vraag naar fietsen is onverzadigbaar. Wie een huis-, tuin- en keukenfiets heeft, wil er een e-bike bij. En anders wel een racefiets, een mountainbike of een hippe bakfiets.

Vorig jaar verkocht Accell 856 duizend fietsen, waarvan 440 duizend e-bikes waren. En dat zal verder stijgen. Maar kleine beleggers kunnen er hun geld niet meer insteken.

Dat bedrijven huiverig zijn voor de beursgang heeft te maken met het feit dat het duur is, er talrijke complexe juridische verplichtingen aan vast zitten en continu moet worden gelet op aasgieren. Bedrijven zoeken daarom liever de luwte van een opkoopfonds – de zogenoemde private-equitytak – die ze niet verplicht elk kwartaal publiekelijk te biecht te gaan bij aandeelhouders en gegeseld te worden in de media.

En dat betekent ook dat zo snel mogelijk na een bod getracht wordt de notering ongedaan te maken – de delisting. Wettelijk is dit pas mogelijk als een bieder 95 procent van de aandelen in handen heeft. Dan kan hij de resterende aandeelhouders verplicht uitkopen. Maar nu wordt al getracht aandeelhouders uit te roken als nog maar 80 of zelfs 75 procent van de aandelen is aangemeld voor een bod. De activiteiten van het beursfonds worden overgebracht in een nieuwe onderneming, waarna er alleen nog een lege huls op de beurs blijft staan. Vele particuliere aandeelhouders maar ook verzekeraar ASR vonden het bod op Accell te laag, maar werden voor het blok gezet. Toen KKR en Teslin nog maar 77 procent van de aandelen hadden, werd besloten dat het bod gestand zou worden gedaan bij aanmelding van 80 procent van de aandelen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sprak van een ‘schoffering’ van aandeelhouders.

Overnemers grijpen dit paardenmiddel aan, omdat ze zich niet willen laten gijzelen door 6 procent van de aandeelhouders die niet akkoord willen gaan met een bod. Investeringsmaatschappij HAL wil daarom dezelfde truc uithalen bij de overname van baggeraar Boskalis, alweer een illuster bedrijf dat van de beurs verdwijnt. Ook hier stribbelden aandeelhouders, onder wie de achterkleinkinderen van de oprichters, tegen omdat ze het bod te laag vinden.

Daar duurt de aanmeldingstermijn nog tot 2 september. Als HAL met het bod slaagt, zal Beursplein 5 deze herfst nog een trouwe kerkganger verliezen.